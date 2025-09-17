Ministrul Apărării, declarații de ultimă oră, după exerciţiul cu rezervişti din Sibiu şi Mureş

Ministrul Ionuţ Moşteanu le-a mulţumit miercuri rezerviştilor din judeţele menționate, care au participat la exerciţiul MOBEX, din poligonul Poplaca de lângă municipiul Sibiu, ocazie cu care a subliniat că "rezerva operaţională a armatei este o resursă foarte importantă, care trebuie permanent antrenată şi pregătită".



"Rezerva operaţională a armatei este o resursă foarte importantă, care trebuie permanent antrenată şi pregătită pentru a răspunde eficient oricărei situaţii. Este responsabilitatea noastră să investim în oameni, în programe de instruire şi în echipamente moderne, pentru a asigura securitatea României şi a aliaţilor noştri. Mulţumesc tuturor rezerviştilor pentru implicarea exemplară, pentru spiritul civic şi pentru responsabilitatea socială de care dau dovadă", a declarat ministrul Ionuţ Moşteanu, potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Apărării Naţionale.



Prezent la Sibiu, şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a evidenţiat rolul esenţial al rezerviştilor în cadrul procesului de mobilizare.



"Coerenţa, disciplina şi spiritul de echipă reprezintă fundamentul unei armate pregătite. Rezerviştii completează structurile active şi contribuie decisiv la consolidarea capacităţii operaţionale a Armatei României", a spus generalul Vlad.

Convocaţi pentru exerciţiul MOBEX SB-MS 25



Rezerviştii din judeţele Sibiu şi Mureş au fost convocaţi pentru exerciţiul MOBEX SB-MS 25, care a început luni şi se termină duminică. Ei parcurg un program de antrenament pe durata unei zile de instrucţie, în care se familiarizează cu misiunile unităţilor la care sunt arondaţi şi cu tipurile de armament intrat în înzestrarea acestora. De asemenea, participă la ateliere de pregătire pentru acordarea de prim-ajutor în luptă, decontaminare, comunicaţii şi trageri cu armamentul individual.

Când va fi următorul MOBEX



Exerciţiile de acest tip se desfăşoară periodic şi au ca scop verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi consolidarea coeziunii între rezervişti şi militarii în activitate.



Următorul MOBEX va fi organizat în Bucureşti şi Ilfov, în luna octombrie, potrivit Ministerului Apărării Naţionale, notează Agerpres.

