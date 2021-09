Ministrul Alexandru Nazare acuză că Florin Cîțu păstrează secrete clauzele din PNRR. România, cele mai multe condiționalități pentru primirea banilor

"Succesul negocierii PNRR nu e dat de simpla aprobare, ci mai ales de condițiile agreate. Corespondenta cu Comisia Europeana, începând cu luna iunie, a fost secretizata pe motiv ca erau negocieri in curs. Atât timp cat premierul anunță furtunos aprobarea, nu vad de ce clauzele de atragere a banilor din PNRR sa ramana secretizate. Domnul Citu declara recent, aflat in vizita in Teleorman, ca nu crede ca a exista vreun premier mai transparent ca el. Așadar, când vom putea consulta pe site-ul Guvernului clauzele pe care le conține forma finala a PNRR? Sper ca nu dupa aprobarea finala ca sa nu pună o tara întreaga in fata faptului împlinit…PNRR, in forma in care urmează sa fie aprobat de Comisia Europeana are una dintre cele mai consistente anexe de conditionalitati raportat la celelalte state membre. Avem de îndeplinit peste 500 de “milestone-uri” si “target-uri” ca sa putem atrage toti banii din granturi si împrumuturi.

Un alt aspect omis permanent de premier in graba de a capitaliza la congresul PNL, pe baza aprobării PNRR, este faptul ca validarea PNRR de către Comisie este doar un pas intermediar. PNRR-ul Romaniei va fi considerat aprobat numai dupa validarea sa in unanimitate de către consiliul miniștrilor de finante (ECOFIN), asta dupa ce va trece de COREPER (Consiliul Reprezentanților Permanenți) , FICO(Grupul de lucru al consilierilor financiari) si EFC (Comitetul Economic si Financiar).Numai atunci Romania va avea acces la avans," a transmis Alexandru Nazare.

PNRR, semnat pe 23 septembrie, în prezența Ursulei von der Leyen

Ultimele mesaje ale liderilor liberali arată că PNRR ar urma să fie semnat pe data de 23 septembrie.

Gheorghe Falcă a anunțat recent că „în 23 septembrie, România va semna Programul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de 29,2 miliarde euro.

„În 24 septembrie, va fi doamna Ursula von der Leyen în România. Începe un capitol frumos pentru România, pe lângă bugetul european 2021-2027, care aduce în România 50 de miliarde de euro, mai avem la dispoziție aceste 29,2 miliarde de euro, deci urmează un capitol frumos pentru România, cu resurse și în același timp cu dorința de reforme, pentru că în PNRR sunt mai multe reforme decât există în programul de guvernare”, a spus Falcă.