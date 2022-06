Mina Drăghici (directorul ASPA) a demisionat. Nicuşor Dan: A gestionat bugetul instituţiei ca pe propriul buzunar

'Directorul general Mina Drăghici a gestionat bugetul instituţiei ca pe propriul buzunar, iar acest lucru se vede clar din concluziile raportului Curţii de Conturi, dar şi din cele trei rapoarte ale Corpului de Control pe care l-am trimis pentru verificări la ASPA. Punem punct astfel unui mandat în care resursele publice s-au dus mai degrabă către diverşi clienţi politici ai PSD, în detrimentul animalelor pe care ASPA le are în grijă', a scris edilul Capitalei, joi, pe pagina sa de Facebook.

Conform primarului Bucureştiului, în rapoartele menţionate se precizează: * 809.200 lei, prejudiciu material provenit din achiziţia a 24 de containere neutilizabile din punctul de vedere al normelor sanitar-veterinare; * 535.493 lei, sumă cheltuită pentru achiziţionarea şi instalarea unor cuşti pentru câini la adăpostul ASPA din Mihăileşti, fără să existe documente de recepţie şi la construcţia cărora nu s-au folosit numai materiale furnizate de executant, ci şi materiale rezultate din vechile cuşti, dar contravaloarea materialelor a fost plătită integral; * 147.902 lei, reprezentând cheltuieli de personal provenite din angajarea nejustificată a unor persoane detaşate de la societăţi comerciale private; * 103.305 lei, cheltuieli nejustificate în cadrul evenimentului 'Stop Abandon'; * 809.200 lei, sumă ce reprezintă valoarea achiziţionării a două ambulanţe veterinare fără obţinerea autorizaţiilor pentru funcţionare de la Colegiul Medicilor Veterinari.

'Pentru toate aceste nereguli, fostul director a fost chemat în faţa a două comisii de disciplină, pe care însă, ca politruc înşurubat în funcţie de PSD şi de satelitul său defunct ALDE, s-a străduit să le fenteze. Directorul Drăghici şi-a luat repetate concedii medicale, pe care nu le-a mai putut însă prelungi din momentul în care comisiile de disciplină au sesizat Colegiul Medicilor. În plus, am sesizat Parchetul pentru indicii legate de săvârşirea unor fapte penale cu ocazia achiziţiilor făcute de ASPA şi am sesizat de asemenea Curtea de Conturi pentru verificarea legalităţii încheierii şi derulării contractelor de achiziţii publice. Estimăm prejudicii de aproape 500.000 de euro şi ne vom îndrepta către instituţiile abilitate pentru recuperarea acestora', arată primarul Nicuşor Dan.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News