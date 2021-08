”Mihai a murit.” Radu Tudor: Tristețea este absolut imensă

Mihai Rogojinaru, tânărul care a murit după ce a căzut de pe unul dintre cele mai înalte vârfuri din Munţii Făgăraş, era un împătimit al muntelui. Urma să împlinească 32 de ani pe 20 august.

„Când pleacă la cele veșnice un tânăr, tristețea este absolut imensă. E cazul și lui Mihai Rogojinaru, care a murit căzând într-o prăpastie a unui munte. Era un împătimit al muntelui. Începuse să devină foarte cunoscut pentru faptul că promova România și convinsese mulți străini să facă același lucru, să vină, să viziteze, să vadă în special zonele montane din România, zone cu totul speciale. După, îi ruga pe străini să promoveze România, să vorbească despre munții noștri, despre locurile speciale, despre parcurile naționale, despre pădurile sălbatice. Din păcate, Mihai s-a stins exact acolo unde și-a petrecut cel mai mult timp, în munte, în urma unui accident. Înmormântarea sa a dus foarte multă tristețe”, a spus Radu Tudor, miercuri seară, la Antena 3, în cadrul emisiunii „Punctul de întâlnire”.

„În urmă cu patru sau cinci luni, am vorbit despre el la Punctul de întâlnire. Am marcat activitatea lui cu totul excepțională. Astăzi, îi aducem un omagiu lui Mihai, cel care, la doar 32 de ani, a trecut la cele veșnice. Un împătimit al muntelui și al României. Dumnezeu să-l odihnească”, a transmis Radu Tudor.

Mesaje publicate pe Facebook:

„Rămas bun, Mihai Rogojinaru. (...) Chiar in dimineata zilei in care avea sa se stingă am primit de la el acest mesaj: „Neața. Azi plec spre Făgăraș pentru vreo două zile sa fac Negoiu. A fost o chestie spontana așa. Am uitat sa va anunț înainte de dimineața de ieri că nu pot ajunge. Mă scuzați. Succes, cu descoperiri importante sa aveți.” Măi, Mihai... câte planuri ne făcuserăm pentru anul viitor. Cât tine de mine o sa incerc sa-ti duc munca mai departe, dar nu o sa fie acelasi lucru. Daruirea ta si bunul simt se vor simti cu vârf și indesat. Rămas bun.”

„Vara lui 2017 pentru mine a însemnat multe aventuri prin păduri, peșteri și munți și toate astea doar datorită lui Mihai Rogojinaru. El a fost cel care m-a făcut să iubesc conexiunea dintre om și natură, el a fost cel cu care ascultam Alternosfera pe străzile din Râmnicu Vâlcea și cântam și dansam, el a fost cel care m-a învățat să fac doar ceea ce îmi place în viață, la fel cum a făcut el. Pentru Mihai, munții și drumețiile au reprezentat tot ce e mai bun și frumos pe lume, și tot în munți și-a găsit sfârșitul. Știu că de acolo unde e acum, își continuă aventura.”