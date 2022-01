Mihaela Rădulescu, umilită de Iulia Albu: Și domnului Felix îi plac parașutele, vouă nu? Aici se oprește admirația mea pentru ea

Iulia Albu este gazda unei emisiuni de fashion de la Antena Stars, numită "Poliția Modei", acolo unde face ceea ce știe mai bine, să critice ținutele vedetelor din showbiz-ul românesc.

În ultima emisiune, Iulia Albu a umilit-o pe Mihaela Rădulescu. Încercând să facă o glumă, criticul de modă a ajuns să o facă pe Mihaela Rădulescu "parașută".

Fosta parteneră a lui Dani Oțil nu s-a abținut și i-a dat replica stilistei imediat.

În emisiune, au fost invitați băieții de la "Noaptea Târziu", Cuza și Emi, alături de care Iulia Albu a comentat mai multe ținute și diferite aspecte din lumea mondenă și le-a aruncat replica tăioasă la adresa Mihaelei Rădulescu.

"Dar și domnului Felix îi plac parașutele, vouă nu?", a spus Iulia Albu, în cadrul emisiunii "Poliția Modei".

Surprins de spusele Iuliei Albu, Emi i-a răspuns timid Iuliei Albu, ca și cum nu vrea să fie implicat în conflictul dintre cele două dive.

"Mai mult parapanta", a spus Emi.

Mihaela Rădulescu nu a trecut cu vederea spusele Iuliei Albu, așa că a publicat pe Instagram o fotografie cu bolidul de lux al lui Felix Baumgartner, alături de care a scris: "El conduce acea frumusețe, eu merg ca una".

Iulia Albu a continuat: "Nu a fost niciodată un etalon. Cam aici se oprește admirația mea pentru ea"

"Mie-mi place foarte mult că ea și-a întreținut corpul. Face foarte mult sport și cam aici se oprește admirația mea pentru ea, pentru că, din punct de vedere vestimentar, eu consider că ea nu a fost niciodată un etalon, nu face cele mai potrivite combinații.

Eu consider că perioada ei de glorie a fost cea cu "Duminica în familie". Atunci era un moment în care ținutele ei erau într-o limită puțin spre sexy, dar nu foarte, suficient de convențională pentru a nu deranja, iar aparițiile ei erau într-o notă naturală.

Din punct de vedere profesional nu cred că are nimeni ce să-i reproșeze, dar, ceea ce se întâmplă acum cu toate perucile pe care le poartă, ea având un păr absolut senzațional, ondulat, creț, nu văd de ce ai purta o perucă care nu trebuie", a spus Iulia Albu, despre stilul vestimentar al Mihaelei Rădulescu.

Mihaela Rădulescu, declarație despre copiii cu Felix Baumgartner: Așa trăiesc de când sunt cu el!

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner formează de nouă ani unul dintre cele mai solide și apreciate cupluri din showbiz. Chiar dacă nu s-au căsătorit, asta nu i-a împiedicat să fie într-o relație, iar vedeta a spus că au ajuns la vârsta la care știu ce vor de la viață, așa să lipsa unei hârtii nu-i oprește să se iubească.

Într-un interviu recent, Mihaela Rădulescu a dezvăluit motivul pentru care nu are și nu va avea niciodată copil cu iubitul său Felix Baumgartner.

Aceasta a mărturisit că, de fapt, Felix este cel care nu-și dorește acest lucru.

Iubitul vedetei este un mare împătimit al sporturilor extreme și practicându-le de ani buni, i-a explicat Mihaelei că nu poate să-și asume riscul de a avea un copil, având la rândul său o meserie foarte riscantă.

Mihaela Rădulescu a mai explicat în cadrul unei emisiuni TV că viața de cuplu pe care o trăiește alături de Baumgartner este destul de agitată, cei doi fiind mereu activi și plecați mai tot timpul, motiv pentru care un copil nu ar putea să-și facă apariția în viața lor.

Iată ce spune Mihaela Rădulescu despre copiii cu Felix Baumgartner

"Am fost cu Felix în elicopter când s-a dat așa peste cap, este foarte tare senzația. Ăla e jobul lui, el în fiecare zi se urcă în elicopter și face show-uri aviatice. Da, de aceea nu a dorit să aibă copii, pentru că munca pe care o face el este riscantă și s-a temut… Am fost în turneu pe la show-uri aviatice. În ultimele 2 săptămâni am fost la show-uri aviatice unde toaleta era în câmp și după viața asta de cazarmă, apoi m-am trezit ca merg la castel în Londra. Așa trăiesc de când sunt cu băiatul asta.

Există tot felul de figuri aviatice. Suntem de opt ani împreună. Se fac 9 ani de când a sărit din stratosferă. El așteaptă ca cineva să bată recordul lui, el nu vrea să îsi bată propriul record. Acum iar pregătește o dementă absolută pentru la anul, ceva în stilul lui, sunt usor siderată, panicată nu mai sunt de mult, de când sunt cu el", a declarat Mihaela Rădulescu în cadrul unei emisiuni TV.

De ce nu se căsătoresc Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner

"Nu ne-am pus problema asta, suntem de aceeași vârstă, oameni maturi care știu ce vor de la viață.

E altfel, nu e ca în familia tradițională românească. Nu vreau să-mi fac planuri care să nu-mi iasă. Nu vreau să sufăr! Nu știu ce ne rezervă viața! Eu cu Felix ne-am despărțit de vreo mie de ori în presa din România. În tot acest timp, noi ne-am văzut fericiți de treaba noastră", a mai spus ea.

