O „minge de foc“ a tranzitat cerul Americii de Nord / VIDEO

Cercetătorii NASA susțin că meteorul a avut o viteză de 42.000 de mile pe oră înainte de a se dezintegra la aproximativ 30 de mile deasupra mării. Mai mulți locuitori de pe coasta de est au raportat că au văzut o minge de foc albă cu o coadă verzui-gălbuie în spatele ei. Locuitorii din Vermont au raportat că au auzit o explozie. Mingea de foc ar fi eliberat 440 de kilograme de TNT după călătoria sa prin atmosferă. Acest lucru a indicat faptul că meteorul cântărea aproximativ 10 kilograme și avea un diametru de aproximativ 15 centimetri.

For anyone who was wondering about the big boom / meteor earlier today in #btv #vermont , I dug through some webcam footage and found this on the WCAX / BTV Airport webcam- watch the upper left. pic.twitter.com/oyVLSoVahP