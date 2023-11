Mesajul transmis de Papa Francisc: Nu există învingători... Vieți fărâmate, vieți fără viitor

Nu există învingători reali în niciun război, a spus joi Papa Francisc în timpul unei vizite la un cimitir militar din Roma, făcând referire la conflictele din Orientul Mijlociu şi din Ucraina, au consemnat ANSA şi Reuters.

"Războaiele sunt întotdeauna o înfrângere, întotdeauna. Nu există victorie totală. O parte o învinge pe cealaltă, dar preţul plătit este întotdeauna o înfrângere", a spus Papa, într-o slujbă oficiată la cimitir de ziua catolică a morţilor, la care au asistat ambasadori din mai multe ţări ale Commonwealth-ului britanic.



Cimitirul, situat într-o zonă a Romei unde s-au desfăşurat lupte de stradă în cel de Al Doilea Război Mondial, găzduieşte rămăşiţele pământeşti a circa 425 de soldaţi din Regatul Unit şi fostele colonii care au murit în timp ce luptau în Italia.



Papa Francisc a evocat tragedia războiului.



"Când am intrat, mă uitam la vârstele celor căzuţi, majoritatea între 20 şi 30 de ani. Vieţi fărâmate, vieţi fără viitor, aici", a mărturisit suveranul pontif. "M-am gândit la părinţii, la mamele care au primit acea scrisoare: ' Stimată doamnă, am onoarea să vă anunţ că fiul dumneavoastră este un erou '. ' Da, un erou, dar mi-a fost luat '. Atâtea lacrimi în aceste vieţi fărâmate".



"Acelaşi lucru se întâmplă şi astăzi. Atâţia oameni, tineri şi nu aşa tineri, în războaiele din lume, chiar şi cele mai apropiate de noi, în Europa şi mai departe... atâţia morţi", a mai spus Papa Francisc.



Papa în vârstă de 86 de ani a folosit un scaun cu rotile pentru a se deplasa pe aleile cimitirului, sub ploaia intermitentă, dar în timpul slujbei a stat în picioare mai mult decât în ultimul an, semn că problema sa la genunchi s-a mai ameliorat, conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News