Mesaje publicate pe Twitter care au marcat istoria

Prezentăm mai jos unele dintre cele mai marcante dintre ele:



Martie 2006, primul "tweet"



Jack Dorsey, cofondator al Twitter, publică primul "tweet" din lume ("Tocmai îmi configurez contul de twttr"), înaintea unui prim mesaj veritabil: "Îi invit pe colegii mei".

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Mai 2009, pe orbită



Astronautul Mike Massimo a scris primul "tweet" din spaţiu: "Pe orbită: lansarea a fost genială! Sunt într-o super-formă, lucrez din greu, profit de peisajele magnifice, o aventură unică în viaţă a început".

From orbit: Launch was awesome!! I am feeling great, working hard, & enjoying the magnificent views, the adventure of a lifetime has begun! — Mike Massimino (@Astro_Mike) May 12, 2009

Noiembrie 2010, Kate şi William se căsătoresc



Logodna prinţului William cu Kate Middleton a fost oficializată pe contul @ClarenceHouse: "Prinţul de Wales este încântat să vă anunţe logodna prinţului William cu domnişoara Catherine Middleton". Nunta lor a avut loc în aprilie 2011.

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince William to Miss Catherine Middleton - www.princeofwales.gov.uk — Clarence House (@ClarenceHouse) November 16, 2010

Mai 2011, raidul împotriva lui Bin Laden

Sohaib Athar, un consultant în informatică din Pakistan scrie următorul mesaj pe contul @ReallyVirtual: "Elicopter în zbor staţionar deasupra Abbottabad la ora 01:00 (foarte neobişnuit)". Fără să ştie, el a fost unul dintre primii martori care au relatat raidul american ce a dus la moartea lui Osama bin Laden.

Helicopter hovering above Abbottabad at 1AM (is a rare event). — Sohaib Athar (@ReallyVirtual) May 1, 2011

Noiembrie 2012, Obama reales



În seara alegerilor prezidenţiale, Barack Obama a scris pe contul său de Twitter mesajul "Încă patru ani", însoţit de o fotografie ce îl arăta îmbrăţişând-o pe soţia lui, Michelle. Acel "tweet", folosit de numeroase companii mass-media pentru a anunţa rezultatul scrutinului, a devenit atunci cel mai distribuit mesaj din istoria reţelei de socializare.

Decembrie 2012, papa scrie pe Twitter

Papa Benedict al XVI-lea a introdus o instituţie milenară în universul reţelelor de socializare prin crearea contului @pontifex, preluat ulterior şi de succesorul lui, papa Francisc. "Dragi prieteni, sunt bucuros să intru în contact cu voi prin intermediul Twitter. Vă mulţumesc pentru reacţiile voastre generoase. Vă binecuvântez pe toţi din adâncul inimii mele".

Ianuarie 2015, #JeSuisCharlie



Internautul Joachim Roncin lansează hashtagul #JeSuisCharlie, însoţit de un logo scris cu litere albe pe un fundal negru, care devine un slogan internaţional ce exprimă susţinerea faţă de victimele atacului terorist comis în redacţia săptămânalului francez de satiră Charlie Hebdo.

Octombrie 2017, #MeToo



Actriţa americană Alyssa Milano a publicat un mesaj pe contul ei de Twitter prin care le-a invitat pe femeile victime ale hărţuirii sexuale să depună mărturie în acest sens: "Dacă aţi fost hărţuită sau agresată sexual, scrieţi 'me too' ca răspuns la acest tweet". Acel hashtag, creat în 2006 dar căzut în uitare, a eliberat vocile femeilor agresate, în urma scandalului Weinstein.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) October 15, 2017

August 2020, decesul lui Chadwick Boseman

Pe 29 august 2020, un "tweet" anunţă moartea actorului american Chadwick Boseman pe contul său de Twitter. Decedat la 43 de ani din cauza unui cancer de colon, Chadwick Boseman a fost primul actor de culoare care a interpretat pe marele ecran un supererou Marvel distribuit în rolul principal, în filmul "Black Panther". Acel "tweet" a rămas mesajul cu cele mai multe Like-uri din istoria reţelei de socializare.

Ianuarie 2021, ultimul "tweet" al lui Trump

Prin intermediul contului său @realDonaldTrump, fostul preşedinte american comunica în mod direct cu cei 88 de milioane de admiratori ai lui, suscitând cu regularitate polemici aprinse. Pe 8 ianuarie, la două zile după atacul comis asupra Capitoliului din Washington de susţinători ai săi care contestau victoria lui Joe Biden în alegerile prezidenţiale, Twitter a decis să îl interzică pe Donald Trump pe această reţea, din cauza "riscului unor noi incitări la violenţă". În ultimul său "tweet", Donald Trump a declarat: "Pentru toţi cei care m-au întrebat, nu voi asista la ceremonia de învestitură de pe 20 ianuarie".

Octombrie 2022, Elon Musk cumpără Twitter

Pe 27 octombrie 2022, Elon Musk oficializează cumpărarea platformei Twitter publicând următorul mesaj pe contul său: "Pasărea a fost eliberată". Antreprenorul de origine sud-africană, care a apărut de multe ori pe primele pagini ale ziarelor din lumea întreagă din cauza unor "tweet"-uri controversate, se prezintă ca un apărător înflăcărat al libertăţii de exprimare şi doreşte să relaxeze regulamentele ce privesc moderarea conţinuturilor publicate pe Twitter.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

