Medicul Benedek Imre, acuzații grave. Există FILMARE. ”Fratele meu, legat de pat la ATI. Anchetă penală”

Benedek Imre, profesor și medic cardiolog la Spitalul de Urgență din Târgu-Mureș, a vorbit în direct la Antena 3 despre fratele său, medic de asemenea, legat de pat într-o secție ATI. Benedek István, fost șef al Clinicii de hematologie și transplant medical la Spitalul Județean din Târgu-Mureș, a fost internat la secția specială ATI pentru pacienți COVID a spitalului din Târgu-Mureș, acolo unde a și decedat, legat de pat, conform acuzațiilor.

Anchetă penală

”Este real faptul că fratele meu a fost legat de pat și că familia posedă un video făcut de bolnav în care se vede că fratele meu vorbește coerent, își spune părerea și îi roagă pe medici să fie dezlegat. Acest lucru nu se întâmplă. Acest film nu îl vom publica pentru că sentimental este foarte greu de acceptat. Este însă o anchetă penală în derulare. Am pierdut un om care a făcut primul transplant de măduvă la un bolnav adult în ţară, care a făcut o clinică de Hematologie și fratele lui, adică subsemnatul, o clinică de cardiologie internațională. Am pierdut un om pentru noi și pentru țară foarte valoros. Nu, nu trebuie să dăm în sistemul medical, trebuie să scuturăm niște oameni pentru că sistemul medical are bani suficienți, are specialiști buni, are dotări, dar până când politicul nu ia caz despre aceşti domni care conduc și care, prin birocrație, omoară dorința de a face bine, cum am făcut eu cu fratele meu, pentru cetățeanul român care este cetățean european nu merge. (...) Este revoltător ca un profesor cunoscut să moară din cauza incompetenței, a birocrației și legat de pat de elevii lui. Este revoltător. Fratele meu a fost întrebat dacă să primească un anumit medicament. El zice nu cumva să dați. Adoarme, i se dă și după trei-patru ore asistentele văd că se sufocă. În sistemul medical românesc, medicii au salariul destul de bun, sunt pregătiți, lipsește acea educație. Văd needucația”, a declarat medicul Benedek István, la Antena 3.

Întrebat dacă există o înregistrare video în care fratele său le cere medicilor să nu îl lege de pat, medicul Benedek Imre a susținut: ”Da, am imaginile. Da, dar nu pot să difuzez aceste imagini. Este o cercetare penală”, a mai declarat Benedek Imre.