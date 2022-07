Medicul Amin Zahra, către George Buhnici: Te-aș lua cu mine la ATI să vezi cum se roagă un bărbat adevărat pentru soția lui, să mai fie lângă el, cu toate cicatricile

Medicul Amin Zahra i-a transmis un mesaj lui George Buhnici, după declarațiile controversate ale vloggerului despre femeile care merg la plajă și au celulită și vergeturi.

"Domnule Buhnici, v-aș lua cu mine într-o maternitate să vedeți prin câte chinuri trece o gravidă după nouă luni de sarcină. Să vedeți cu ce cicatrici rămân!

Dar nimic nu mai contează în ochii mamei și a proaspătului tătic, decât conexiunea care se creează între ei în momentul în care își țin în brațe copilul. Pentru acești părinți, singurul gând este… Copilul lor să fie sănătos!

Amin Zahra: Mama mea a născut cinci copii, iar corpul ei a suferit modificări perfect normale!

Mama mea a născut cinci copii, iar corpul ei a suferit modificări perfect normale! Imperfecțiunile pe care le-ați înșiruit le are și mama mea și cu siguranță multe femei. Pentru ea nu a fost mai importantă pielea imperfectă, dar atât de perfectă în ochii tatălui meu, ci fericirea pe care au avut-o la venirea noastră pe lume.

Și sacrificiul ei nu s-a oprit aici. Dacă ar fi mers zi de zi la “săliță” cu siguranță nu ar mai fi putut să petreacă timp cu noi și să ne îndrume atât de frumos. Mândria, satisfacția ei nu stă într-un corp perfect lucrat, fără vergeturi. Bucuria ei suntem noi: Un doctor, o profesoară de fizică, un programator, o arhitectă și un copil care își face viitorul ghidat de părinți și de frații lui.

Te-aș lua cu mine într-o secție de Terapie Intensivă să vezi cum se roagă un bărbat adevărat pentru soția lui, să mai fie lângă el, cu toate bolile și cicatricile din lume. Cam despre asta este iubirea!!! Sunt un om realist și nu sunt fan political correctness, dar unele subiecte sunt de neatins.", a scris medicul Amin Zahra pe pagina sa de Facebook.

Declarațiile controversate ale lui George Buhnici

Susținător al sportului, George Buhnici a afirmat că „mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine și am văzut fete care arată foarte bine aici”.

"Am văzut și fete care nu arată bine și nu aș vrea să se interpreteze, dar suntem la festival și putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să și fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeți pe la sală, fetelor. Venim la mare ca să vedem piele și aș vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală”, a declarat Buhnici.

"Dacă vii la mare și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva în afară de decolteu. Am combinat la mare Mâncam covrigi cu iaurt, atât îmi permiteam. Am agățat două fete în club. Colegul meu avea o discuție intensă cu fata aia la duș și eu - eram un pic mai prost, așa - încă purtam negocieri. La un moment dat, fata cu care purtam discuții și-a dat seama că vorbim degeaba și mi-a propus ea să trecem la fapte, ceea ce am și făcut. Deci am agățat și la mare odată, demult, în alt secol. Nu-mi aduc aminte și nici nu recunosc”, a mai spus Buhnici.

Acesta a mers mai departe şi a spus că soţia sa arată ca o minoră.

„Eu am norocul că am o soție care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele, jur. Uită-te la ea! Câți ani îi dai?”, a spus George Buhnici. Vezi mai mult AICI.

