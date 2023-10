Medicii din Gaza improvizează morgi din camioane de înghețată. OMS: Situația umanitară „a scăpat de sub control”

Intr-o postare pe platforma X, fostul Twitter, Tedros a mentionat ca proviziile OMS sunt blocate la granita de patru zile si a adaugat ca "fiecare secunda în care așteptăm pentru a aduce ajutor medical înseamna pierderea unor vieți."

El a făcut un apel pentru încetarea violenței din toate părțile și pentru asigurarea unui acces imediat pentru "începerea livrării de provizii esențiale, salvatoare de vieți" în Gaza.

The situation in #Gaza is spiralling out of control.



Every second we wait to get medical aid in, we lose lives.



For 4 days @WHO supplies have been stuck at the border.



We need immediate access to start delivering life-saving supplies.



We need violence on all sides to stop.