Medicamentele pentru tratarea durerilor de gât te pot face să pici alcooltestul. Experimentul unui polițist. "Este infracțiune" - Video

Polițistul blogger Tavi Perțea a făcut un experiment care arată alcoolemia neștiută din medicamentele pentru tratarea durerilor de gât, mai exact cele de tip spray și tinctură de propolis, scrie Realitatea.net.

Folosind alcooltestul, Tavi Perțea s-a testat după ce și-a pulverizat în gât două pufuri de spray. Alcoolemia rezultată a fost de 0,24 alcool pur în aerul expirat.

"Exagerat de mult. Am dat doar două pufuri. Mi se pare exagerat de mult. Puteam să rămân fără permis 90 de zile și să primesc o amendă de 1.305 lei", a spus polițistul.

După cinci minute, testul a fost refăcut, iar alcoolemia a ieșit zero.

"După cinci minute este sigur. Pur și simplu aparatul alcooltest detectează vaporii de alcool", a arătat polițistul.

Ce se întâmplă în cazul medicamentelor cu propolis

După experiment, polițistul a verificat alcoolemia după ce a luat 7-8 picături de tinctură de propolis. Testul realizat imediat după a dat o alcoolemie de 1,04 mg/l în aerul expirat.

"Este infracțiune. Chiar a ieșit mult. Propolisul e cu alcool de 90 la sută tărie", a arătat polițistul.

După cinci minute, testul a fost refăcut, reieșind o alcoolemie de 0.04 mg/l.

"Este o scădere foarte mare, dar aparatul încă detectează", a mai arătat polițistul. După alte cinci minute, testul a fost refăcut, reieșind o alcoolemie zero.

"În România este toleranță zero la alcoolemie. Orice valoare duce la suspendarea permisului", a subliniat Tavi Perțea.

Riști să rămâi fără permis dacă bei must și conduci?

Dacă tot este toamnă, mulți șoferi se întreabă dacă ar putea bea must pe săturate înainte de a pleca la drum. Polițistul blogger Tavi Perțea a făcut un experiment pe care l-a înregistrat și l-a publicat apoi pe Youtube. A băut must, iar în câteva minute și-a făcut testul. Rezultatul a fost zero, scrie Ziarul de Iași.

Același rezultat l-a obișnuit și după 20 și 30 de minute, spulberând astfel mitul că mustul ar fermenta în stomac și ar produce alcool.

De ce să bei must toamna? E leacul tonic din bătrâni

Rezultat în urma zdrobirii strugurilor, mustul conţine nu numai compuşii benefici din pulpa fructului, dar şi din pieliţă, seminţe şi ciorchini. Consumul moderat de must menţine sănătoase vasele de sânge, spun medicii. Atenţie, însă: sunt persoane care nu ar trebui să pună pe limbă nici măcar un strop. Mustul poate fi şi extrem de periculos pentru unii.

Nutriţioniştii atrag atenţia asupra proprietăţilor sale antioxidante, datorită cărora mustul ameliorează circulaţia sangvină, scade riscurile de maladii cardiovasculare, de obezitate și de diabet de tip 2. „Mustul este indicat pentru anemie, astenie, surmenaj, dar și în afecțiuni precum gută sau artroză. Este un bun laxativ, fiind recomandat în anumite tipuri de constipație, dar și un excepțional diuretic, indicat pentru tulburări ale tensiunii arteriale”, spune nutriţionistul Maria Florea, potrivit doctorulzilei.ro.

Persoanele obosite sau slăbite se simt mai relaxate după ce consumă must pentru că zahărul din struguri este foarte ușor asimilat de organism, trecând direct în sânge la scurt timp după ce este ingerat. Nutriționiștii spun că mustul poate fi folosit și în curele de slăbire. Pe lângă kilogramele nedorite, se elimină din organism și toxinele. Atenție, însă, dacă este consumat în cantități mari, mustul are efectul invers, îngrașă. În plus, și diabeticii sau cei cu rezistență la insulină trebuie să se abțină să consume pentru că are un conținut mare de zahăr. Mustul mai poate fi folosit și în tratamentele de frumusețe. Reîmprospătarea tenului poate fi făcută cu ajutorul mustului aplicat pe o compresă și apoi pe față. Sucul, pus pe tifon, ajută la refacerea pielii, iar cojile strugurilor îi redau elasticitatea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News