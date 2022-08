Maurice Munteanu s-a decis să vorbească după 7 ani. Ce s-a întâmplat cu Mihaela Rădulescu

Maurice Munteanu a fost invitat la emisiunea online „Fiță cu Adiță”, juratul de la „Bravo, ai stil!”, acolo unde a vorbit despre conflictul pe care l-a avut cu Mihaela Rădulescu în urmă cu șapte ani. Mai exact, în anul 2015, vedeta a făcut câteva afirmații care au deranjat comunitatea LGBTQ+. Atunci, fashion editorul a reacționat la afirmațiile făcute de diva de la Monaco.

”Acum câteva zile m-ai făcut anormal. Ce înseamnă anormalitatea, Mihaela? Încercai să explici unei naţii cu o istorie improbabilă care sunt reperele maternităţii, din punctul tău de vedere. Aruncai, la scenă deschisă, concepte precum moralitatea. Şi am să te întreb acum, în aprilie 2015, ceva ce nu te-am întrebat niciodată. Ce crezi tu, de la înălţimea balconului tău închiriat din Monaco, că înseamnă normalitatea?”, scria stilistul Maurice Munteanu pe blogul său, după declarațiile Mihaelei Rădulescu.

La șapte ani de la conflictul cu Mihaela Rădulescu, Maurice Munteanu a fost întrebat dacă s-ar împăca cu vedeta. Acesta a mărturisit că este în continuarea dezamăgit.

”Nu consider că m-am certat. A fost un fel de scrisoare deschisă pe care eu am trimis-o către ea și pe care am publicat-o. M-a dezamăgit foarte tare. Tu, ca om, ca jurnalist să vii să declari enormitățile alea mi se pare crunt”, a precizat Maurice Munteanu în emisiunea ”Fiță cu Adită”.

”Și pe mine, Mihaela, mă deranjează teribil femeile care arată ieftin. Te-ai întrebat, în penumbra balconului din Monaco, că poate și pe mine, anormalul, mă deranjează pantofii tăi cu platformă? Sau rochiile penibile în care îți îndeși sânii 3D? Te-ai întrebat, vreodată, ce va spune băiatul tău după ce va vedea înregistrări video cu o mama care se tăvălește și urlă a disperare și atenție? Te-ai întrebat, oare, că va cataloga asta drept anormalitate?”, scria Maurice pe blogul său.

Schimbarea prin care a trecut în ultima vreme Maurice Munteanu îl face de nerecunoscut.

Dieta nu este un cuvânt pe placul designerului: ”N-am o dietă. Nu cred în diete, nu, mănânci foarte puțin și faci mișcare, nu există diete minune, nu există, e o chestie stupidă”.

”Asta este greutatea pe care am avut-o întotdeauna”

”Îmi scria o prietenă, la un moment dat: ”Zi-mi ce-ai făcut că am o nuntă în aprilie”. Ea îmi scrisese în martie. Pe bune? Adică, sincer, e stupid. Este un proces pe care trebuie să-l asumi ca atare, să știi că este for life și că asta e. (...) Eu nu cred în chestia asta. Eu am avut fluctuații cu greutatea pe o perioadă de timp, o perioadă în care mâncam haotic, dar, practic, asta este greutatea pe care am avut-o întotdeauna” afirmă el, într-un interviu pentru KanalD.

Întrebat despre cel mai mare păcat alimentar, Maurice Munteană a răspuns: ”O chestie pe care nu o să o mai mănânc niciodată în viață, cașcavalul pane. Nu o să mai mănânc niciodată așa ceva. Cele mai bune chestii sunt chestiile simple, de asta italienii au ajuns atât de sus cu gastronomia, pentru că au demonstrat că faci performanta cu chestiile cele mai simple”.

