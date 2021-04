Masca, mărul discordiei în Camera Deputaților. Coarnă: Acțiune de PR a USR

Vizați au fost deputații PSD Dumitru Coarnă și Daniel Ghiță, dar și un deputat AUR, Florin Pușcașu.

Cristina Prună, deputat USR PLUS, a zis: „Mă văd nevoită să atrag atenția domnilor deputați Lucian Florin Puşcaşu, Daniel Ghiță și Dumitru Coarnă să poarte masca corespunzător. V-am spus-o și data trecută și v-am rugat insistent ca în plenul Camerei să avem un comportament demn și cu respect față de ceilalți colegi. Aş vrea să vă conformaţi, dacă nu, să părăsiţi sala de plen!”

Dumitru Coarnă a precizat: „Eu am această adeverinţă medicală, am toate documentele medicale necesare. O port de multe ori din respect, dar, în momentul în care mă sufoc la propriu, trebuie să iau aer, altfel nu mai pot să rămân în sală. Este lege în sensul acesta!”

Coarnă, noi declarații

Dumitru Coarnă a avut, marți după-amiază, o intervenție telefonică la Antena 3, unde a făcut următoarele precizări cu privire la acest subiect: „I-am prezentat (n.r. certificatul medical) doamnei Prună, a înțeles, și-a cerut scuze în discuția cu mine. Eu am mai multe afecțiuni. (...) Am rugat-o pe doamna Prună, dacă are o problemă cu mine, să nu creeze un spectacol, fiindcă acolo ținta a fost un spectacol și a fost o chestie de PR până la urmă. Acțiune de PR a USR-ului cred.”