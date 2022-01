Mario de Mezzo: România citeşte de 3-4 ori mai puţin decât Ungaria. Diferenţă URIAŞĂ faţă de Germania

Mario de Mezzo a vorbit, în exclusivitate la DC News, despre consumul de carte din România:

„Opera scrisă este cea mai năpăstuită în România, Dincolo de faptul că noi avem cea mai mică cifră de afaceri pe carte din Europa, undeva în jur de 100 de milioane de euro. Ca să facem o comparație, să vedem unde suntem noi față de alte țări din UE, Ungaria, care are o populație la jumătate față de noi, are o cifră de afaceri de 300-400 milioane de euro pe an.

România citește de 3-4 ori mai puțin decât Ungaria. Noi citim, în medie, o carte pe cap de locuitor pe an. Ungurii citesc 4 cărți pe cap de locuitor pe an. Nemții au jumătate din cifra de afaceri a Europei, 10 miliarde pe an. Noi suntem la 100 de milioane, nemții sunt la 10 miliarde. Ei bine, există o legătură directă între nivelul de trai, nivelul economic al unei țări, și cât de mult citește. Cărțile sunt mai scumpe în Germania decât în România, dar nici în biblioteci nu mai intră nimeni. Românii nu mai citesc, iar cărțile sunt foarte greu de folosit. La televizor, cine citește cărți? Cine citește din Patapievici la televizor? Nimeni! Eu am scris o carte, dar tu, că o folosești la televizor, plătești pentru că ai folosit-o.“, a spus, la DC News, Mario de Mezzo.

Câți români mai citesc? Daniel Cristea-Enache: Toți scriitorii sunt în competiție pentru ei

Criticul literar Daniel Cristea-Enache a vorbit, la emisiunea De Ce Citim, de la DC News, despre procentul românilor care mai sunt interesați de literatura românească:

„În condiția de irelevanță publică a scriitorului și a artistului român, fiindcă acesta este tristul adevăr, anume că scriitorii vând tot mai puține cărți, consumul de carte e tot mai redus, sunt foarte mulți români care într-un an nu cumpără nici măcar o carte, una singură. Procentul celor realmente interesați de literatura română este foarte mic, e o cifră cu o singură unitate, 5-7%, undeva pe acolo e interesul public pentru cărțile scriitorilor români.

Deci, toți scriitorii români sunt într-o competiție pentru 5% din populația României. Noi, cu emisiunea aceasta, iată, începem să mărim acest procent, să stârnim acest interes public, iar prin această breșă pe care am făcut-o în condiția de irelevanță publică a scriitorilor români, să introducem alți scriitori, alte teme, alte concepte, într-un mod care să ajute literatura română în ansamblul ei și să crească acest număr de cititori“, a precizat, la DC News, criticul literar Daniel Cristea-Enache (vezi AICI).

