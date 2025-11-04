€ 5.0865
|
$ 4.4207
|
 
Data publicării: 19:02 04 Noi 2025

EXCLUSIV Marea greșeală pe care o fac mulți părinți. Prof. univ. dr. Mihaela Rus: Ce mi-a spus un copil care a venit la cabinet / video
Autor: Elena Aurel

Vezi galeria foto
 copil epuizat burnout Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Prof. univ. dr. Mihaela Rus a spus cum se instalează burnout-ul la copii, care sunt semnele de avertizare și ce pot face părinții și școala pentru a-l preveni.

Din ce în ce mai mulți copii ajung epuizați emoțional și fizic din cauza presiunii tot mai mari puse asupra lor. Programul încărcat, așteptările nerealiste și nevoia părinților de a vedea performanță în orice domeniu pot duce la ceea ce specialiștii numesc burnout. Psihologii atrag atenția că, de multe ori, nu copilul își impune acest ritm, ci părinții, care proiectează asupra lui propriile dorințe și ambiții neîmplinite.

Prof. univ. dr. Mihaela Rus, de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, membră a Academiei Române, a spus cum se instalează burnout-ul la copii și ce pot face părinții pentru a-l preveni.

„Sunt într-adevăr niște proiecții pe care părinții le fac excesiv asupra copiilor, de genul: „Dacă eu nu am putut, tu ar trebui să poți". Îi oferă practic burnout-ul pentru că îl implică în foarte multe activități fără să țină cont de interesele sale, fără să țină cont de competențele sale, fără să țină cont de abilitățile sale și de copilăria sa.

Avem uneori situații în care copiii vin în cabinetele de psihologie și spun: „Am venit să mă odihnesc". Un copil de 10 ani care îmi spune acest lucru – că la 10 ani vine în cabinetul de psihologie să se odihnească – înseamnă că el duce în spate un sac atât de greu, în care părinții au pus piatră cu piatră, fără să calibreze acel sac și fără să gândească că acel copil, la un moment dat, nu mai are resurse cognitive, emoționale, fizice să ducă", a spus prof. univ. dr. Mihaela Rus.

Copiii, victimele ambiției părinților

Prof. univ. dr. Mihaela Rus a explicat că un sistem educațional eficient se bazează pe colaborarea dintre familie, școală și elev. De asemenea, aceasta a spus care este rolul consilierului școlar și care sunt semnele de burnout la copii. 

„Copiii ajung victimele ambiției părinților. Când vine un copil și spune: „Am venit în cabinet să mă odihnesc", ce face școala, ce face consilierul școlar? Poate să intre în dialog cu familia, să-i avertizeze pe părinți, să aprindă un bec roșu?", a întrebat Sorin Ivan, decan, director al revistei Tribuna Învățământului. 

„Este extrem de important pentru că un sistem de educație eficient și un sistem de intervenție eficient se construiește exact pe parteneriatul dintre familie, școală și elev. Elevul este unul din agenți, dar nu este singurul. 

Este clar că, în contextul acesta, consilierul școlar trebuie să atragă semnalul de alarmă, în special părinților, pentru că de acolo vine supraîncărcarea, și apoi cadrelor didactice care pot da feedback despre comportamentul afectiv-cognitiv al copilului respectiv, modalitatea în care el se raportează la ceilalți.

De cele mai multe ori, copilul aflat în burnout se izolează, copilul aflat în burnout este cel care spune: „Stop! Nu mai pot!". Este cel care clachează. Și atunci sunt niște semnalmente foarte clare, atât în plan cognitiv, cât și în plan afectiv, care ne spun că acolo se întâmplă ceva și comportamentul copilului nu mai este un comportament adaptativ la cerințele școlii", a spus prof. univ. dr. Mihaela Rus la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici. 

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

burnout
mihaela rus
DC EDU
parinti elevi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Ministrul Justiției a participat la Festivalul Multiart: Dialog între lumea penitenciarelor și comunitatea artistică
Publicat acum 21 minute
Noua fabrică de vată minerală de sticlă de la Târnăveni a companiei Knauf Insulation a fost inaugurată
Publicat acum 51 minute
Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente
Publicat acum 54 minute
Laura Giurcanu deschide Cutia Pandorei și își spune părerea sinceră despre Next Top Model: „Astăzi ar fi fost anulat în 5 minute”
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Horoscop 5 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat acum 8 ore si 46 minute
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close