Din ce în ce mai mulți copii ajung epuizați emoțional și fizic din cauza presiunii tot mai mari puse asupra lor. Programul încărcat, așteptările nerealiste și nevoia părinților de a vedea performanță în orice domeniu pot duce la ceea ce specialiștii numesc burnout. Psihologii atrag atenția că, de multe ori, nu copilul își impune acest ritm, ci părinții, care proiectează asupra lui propriile dorințe și ambiții neîmplinite.

Prof. univ. dr. Mihaela Rus, de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, membră a Academiei Române, a spus cum se instalează burnout-ul la copii și ce pot face părinții pentru a-l preveni.

„Sunt într-adevăr niște proiecții pe care părinții le fac excesiv asupra copiilor, de genul: „Dacă eu nu am putut, tu ar trebui să poți". Îi oferă practic burnout-ul pentru că îl implică în foarte multe activități fără să țină cont de interesele sale, fără să țină cont de competențele sale, fără să țină cont de abilitățile sale și de copilăria sa.

Avem uneori situații în care copiii vin în cabinetele de psihologie și spun: „Am venit să mă odihnesc". Un copil de 10 ani care îmi spune acest lucru – că la 10 ani vine în cabinetul de psihologie să se odihnească – înseamnă că el duce în spate un sac atât de greu, în care părinții au pus piatră cu piatră, fără să calibreze acel sac și fără să gândească că acel copil, la un moment dat, nu mai are resurse cognitive, emoționale, fizice să ducă", a spus prof. univ. dr. Mihaela Rus.

Copiii, victimele ambiției părinților

Prof. univ. dr. Mihaela Rus a explicat că un sistem educațional eficient se bazează pe colaborarea dintre familie, școală și elev. De asemenea, aceasta a spus care este rolul consilierului școlar și care sunt semnele de burnout la copii.

„Copiii ajung victimele ambiției părinților. Când vine un copil și spune: „Am venit în cabinet să mă odihnesc", ce face școala, ce face consilierul școlar? Poate să intre în dialog cu familia, să-i avertizeze pe părinți, să aprindă un bec roșu?", a întrebat Sorin Ivan, decan, director al revistei Tribuna Învățământului.

„Este extrem de important pentru că un sistem de educație eficient și un sistem de intervenție eficient se construiește exact pe parteneriatul dintre familie, școală și elev. Elevul este unul din agenți, dar nu este singurul.

Este clar că, în contextul acesta, consilierul școlar trebuie să atragă semnalul de alarmă, în special părinților, pentru că de acolo vine supraîncărcarea, și apoi cadrelor didactice care pot da feedback despre comportamentul afectiv-cognitiv al copilului respectiv, modalitatea în care el se raportează la ceilalți.

De cele mai multe ori, copilul aflat în burnout se izolează, copilul aflat în burnout este cel care spune: „Stop! Nu mai pot!". Este cel care clachează. Și atunci sunt niște semnalmente foarte clare, atât în plan cognitiv, cât și în plan afectiv, care ne spun că acolo se întâmplă ceva și comportamentul copilului nu mai este un comportament adaptativ la cerințele școlii", a spus prof. univ. dr. Mihaela Rus la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici.

Video: