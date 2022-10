Radu Golban in dialog cu David Steward despre riscul tensiunilor sociale in lumea occidentala

David Steward este fost diplomat sud-african la Naţiunile Unite. A fost, de asemenea, şeful de cabinet al fostului președintelui FW de Klerk, mai târziu, a fost director general în biroul președintelui de Klerk. A jucat un rol cheie în Africa de Sud, încă are un rol important în prezervarea Constituţiei, de fapt, a moștenirii președintelui de Klerk, în procesul de instaurare a păcii.

David Steward a fost întrebat ce părere are despre posibilele tensiuni şi tulburările sociale din Europa.

Redăm dialogul, despre acest subiect, dintre David Steward și Radu Golban, de la DC News:

Radu Golban: Adevăratul motiv pentru care am vrut să am această discuție cu tine, pe lângă faptul că mi-a făcut mare plăcere discuţia noastră de anul trecut, este vasta ta experienţă în ceea ce priveşte tranziţia. Ai trecut prin experienţa apartheidului şi a tranziţiei la democraţie, de asemenea, un climat similar marcat de tensiuni. Este foarte important modul în care o ţară trebuie să gestioneze tensiunile şi cred că, de fapt, experienţa ta este unică în lume, am putea învăţa multe în Europa din experienţa din Africa de Sud, aceasta este părerea mea personală. Nu ştiu cum regăseşti Europa acum după o pauză lungă, din cauza COVID, am înţeles că nu a fost ușor să călătoreşti în Europa în perioada pandemiei. Ce părere ai despre posibilele tensiuni şi tulburările sociale din Europa?

David Steward: Cred că, în acest moment, totul se învârte în jurul războiului din Ucraina. Războiul din Ucraina a generat o situație internaţională cu totul diferită. Semnifică sfârşitul unei perioade bazate pe ordine internaţională, a galvanizat ţări din centrul şi vestul Europei în sensul acceptării ideii că lumea nu est un loc atât de plăcut precum au crezut că este, că este totuşi o lume în care ţările pot fi ameninţate de forţe convenţionale şi chiar nucleare. Cred ca acesta este primul aspect. Trăim într-o nouă reconfigurare mondială. Al doilea aspect, şi cred că acesta derivă din primul aspect, se referă la uriaşele tulburări economice şi sociale, cauzate de COVID, şi, mai recent, şi de războiul din Ucraina. Perspectiva iernii ce urmează nu arată bine pentru Europa, urmează o iarnă geroasă. A existat o dependenţă prea mare de gazul din Rusia, iar acum, europenii trebuie să se confrunte cu această realitate. Ideea că trebuie să fim capabili să renunţăm în cel mai scurt timp la combustibilii fosili este chiar şi acum, din nou, un subiect de dezbatere, chiar şi în cadrul partidelor ecologice. Aşadar, avem o nouă situaţie geopolitică şi economică. La începutul pandemiei de COVID, băncile centrale din întreaga lume, din Europa, Regatul Unit, SUA, au crezut că pot cheltui câţi bani doresc, au crezut că pot intra adânc în rezervele de băncilor şi au pompat miliarde şi miliarde de dolari şi de euro în sistem fără să existe implicații şi consecințe. Iar acum asistăm la o creştere majoră a inflației. Aşadar, ne aflăm atât în Europa cât şi în restul lumii într-o nouă situaţie periculoasă şi volatilă, din punct de vedere geostrategic dar şi economic.

Radu Golban: Cu toate acestea, pare curios că Europa are o experiență neplăcută legată de dependența de combustibilii fosili, de petrol în mod special, în anii ’70 datorită emancipării politice a statelor producătoare de petrol. Iar emanciparea politică a statelor producătoare de petrol a demonstrat Europei că poate impacta asupra nivelului de trai al Europei prin preţul petrolului. Aşadar, aparent, guvernele europene nu au învățat nimic deoarece anii ‘90, așadar 20 de ani mai târziu, au debutat cu o nouă dependență, dependența de gazul rusesc. Cum este posibil ca guvernele să nu dovedească niciun fel de prudență în ceea ce priveşte alegerea potrivită a unui partener serios de care doreşti să depinzi. Mă refer la faptul că nu poţi fi atât de vulnerabil din punct de vedere economic, gospodăriile, inflaţia, întreaga economie, să depindă de fapt de unul sau doi furnizori care nu sunt neapărat cei mai serioși şi mai de încredere din lume.

David Steward: Ceea ce pot face este fac referire la Tellirence Collins şi Burbank, care a spus că Burbank nu a uitat nimic şi nu a învățat nimic. Şi cred că multe guverne funcționează astfel, nu par să înveţe din istorie, par să creadă că natura umană se schimbă, că adevărata politica mondială se schimbă. Ei bine, nu se schimbă. Ne trezim la o realitate în care oamenii care deţin puterea cred că o pot folosi, pentru a-şi atinge obiectivele naţionale într-un mod inacceptabil în ultimii 50 de ani.

