Mare atenție, Black Friday crește numărul de atacuri cibernetice. Ce trebuie să faci pentru a nu cădea în capcană

"Importanţa software-ului achiziţionat în mod legal, fie că este nou sau second-hand, nu poate fi supraestimată, în special în contexte cu mize mari precum Black Friday. Aceasta garantează că atât vânzătorul, cât şi consumatorul sunt protejaţi, că sistemele funcţionează fără probleme şi că vulnerabilităţile potenţiale sunt reduse la minimum. Programele software ilegale, în special cele descărcate de pe site-uri web înşelătoare, pot veni la pachet cu viruşi. Acest risc este agravat în perioade precum Black Friday, când utilizatorii pot fi tentaţi să descarce versiuni la preţ ultra-redus sau chiar gratuite de software premium", a declarat Ionuţ Les, country manager pentru România al Forscope.



Conform analizei citate, din volumul total de atacuri cibernetice, peste 40% ţintesc companiile mici, pentru că acestea au şi cele mai mari dificultăţi în gestionarea unor bugete IT în creştere.



"Platformele de comerţ electronic care utilizează software legitim, în special în sistemele lor de backend, în gateway-urile de plată şi în gestionarea datelor, sunt mai puţin expuse la a suferi încălcări ale securităţii. Acest lucru garantează că datele clienţilor şi informaţiile de plată rămân în siguranţă. În timp ce un pachet premium poate avea un tarif prohibitiv pentru multe organizaţii, soluţiile software second-hand sau pre deţinute, achiziţionate de la furnizori de încredere şi cu toate actualizările de securitate, pot asigura că atât deţinătorul, cât şi utilizatorii derulează tranzacţii în siguranţă. Totodată, software-ul autentic - fie la prima deţinere, fie second-hand -, achiziţionat legal, include adesea asistenţă pentru clienţi", menţionează realizatorii cercetării de specialitate, potrivit Agerpres.



În viziunea Forscope România, o companie care se confruntă cu o încălcare a securităţii datelor suportă costuri care depăşesc trei milioane de euro, ce includ costuri directe (eforturile de remediere, taxele legale şi despăgubirile acordate părţilor afectate etc.), dar şi indirecte (scăderea cotei de piaţă, afectarea reputaţiei şi pierderea încrederii clienţilor). În plus, trebuie luat în considerare impactul pe termen lung, cum ar fi creşterea primelor de asigurare sau înăsprirea condiţiilor de a obţine împrumuturi bancare.



Forscope este cel mai mare broker de software din regiunea Europei Centrale şi de Est. Compania se concentrează pe furnizarea de produse software second-hand pentru companii de toate dimensiunile şi instituţii publice.



Sediul central al Forscope se află în Brno, Cehia, dar operaţiunile se desfăşoară şi în alte nouă ţări din regiune. Forscope este un partener certificat Microsoft şi deţine certificarea ISO 9001:2015.

