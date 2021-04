Marcel Ciolacu, PSD: „Nu risc o moțiune de cenzură, când există posibilitatea ca USR PLUS să iasă de la guvernare”

Marcel Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat consideră că în prezent o moțiune de cenzură nu ar fi oportună, întrucât USR PLUS ar putea anunța ieșirea de la guvernare.

Nu pot să risc să depun moțiune de cenzură acum, când există probabilitatea ca USR PLUS să iasă de la guvernare, spune Marcel Ciolacu. El apreciază că președintele Klaus Iohannis se implică „prin tăcere” în viața politică, fiindcă îi e rușine de coaliția de guvernare, scrie Mediafax.

„O criză de imaturitate politică, de lipsă a oamenilor de stat. Toate discuțiile sunt în jurul acestei coaliții. Noi vorbim de guvernul României, nu al unei coaliții (...) Vom depune o moțiune de cenzură în această sesiune. În interiorul partidului am luat decizia că vom depune o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății. A fost o decizie bună. Nici nu s-a mai ajuns la votul moțiunii, pentru că domnul Vlad Voiculescu a fost demis. S-a pus o presiune publică, inclusiv din partea opoziției, care a dus la îndepărtarea celui mai catastrofal ministru al Sănătății postdecembrist”, spune la TVR Marcel Ciolacu.

Moțiunea, invalidă în cazul ieșirii de la guvernare

El apreciază că românii nu au în agenda lor, înainte de Sărbătorile Pascale, o moțiune de cenzură a PSD.

„Toată lumea e îngrijorată. Toată lumea vrea să plece acest guvern. Dacă mă refer la partea tehnică - eu azi anunț o moțiune de cenzură. Poate mâine dl. Barna anunță că ies din coaliție. Eu am un singur glonț, un singur instrument pe sesiune. Această moțiune de cenzură pe care aș depune-o mâine nu se mai discută, pentru că nu mai are temei. (...) Nu mizez pe nimic, eu mă uit la circul lor. Care este rostul, să depunem moțiune de cenzură de dragul de a o depune sau o depunem să aibă eficiență. Eu nu pot să risc să depun moțiune de cenzură acum, când există probabilitatea ca USR PLUS să iasă de la guvernare”, adaugă liderul PSD:

Ciolacu precizează că dacă parlamentarii USR vor depune moțiune de cenzură, atunci social-democrații o vot vota: „Îl anunț (pe Dan Barna - n.r.) că o votăm. Poate depun ei înainte”.

„Sunt mai răi decât CDR. Eu cred că dl. Iohannis, cu toții vedem, prin tăcere se implică în viața politică după ce ne-a impus această coaliție, eu cred că nu iese de rușine”, mai spune Marce Ciolacu.