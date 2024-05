Marcel Ciolacu: Intrăm în studiu de fezabilitate pentru A13 Bacău - Brașov

”Lăsând gluma la o parte, fără nicio modestie, împreună cu colegii mei din Guvern, în acest moment, am direcționat cele mai multe fonduri, atât guvernamentale, cât și europene, din istoria post-decembristă în Moldova. Și am făcut-o pentru că Moldova a fost depopulată.

Pentru că înaintea noastră, nimeni nu a avut un plan în ceea ce privește Moldova. Și alături de Sorin Grindeanu, anul acesta vom da drumul la 148 km de autostradă, în sfârșit vine Autostrada Moldovei.

Azi, la Brașov, am trecut și intrăm în studiu de fezabilitate a ceea ce privește A13 Bacău - Brașov, care este cel mai ușor de făcut, să unești Moldova, în sfârșit, de Ardeal și de centrul țării”, a declarat Marcel Ciolacu la Digi 24.

Marcel Ciolacu: Am făcut patru centre regionale

Mai mult decât atât, premierul a subliniat că au fost deschise mai multe centre regionale, care să aducă un plus valoare sistemului de învățământ din zona Moldovei, de unde mulți dintre români au plecat atât în alte zone ale țării, cât și în afara României.

”Am făcut cu doamna ministrul Deca, pentru că românii au plecat, neexistând nici acel învățământ dual, am făcut patru centre regionale, am făcut și la Iași, am făcut și la Suceava, am făcut și la Bacău, am făcut și la Vrancea, am făcut și la Buzău”, a mai spus premierul Ciolacu.

