Ciucă, reacție după gluma lui Ciolacu cu Buzăul și Moldova

Nicolae Ciucă a fost întrebat dacă are vreo reacție despre gluma lui Marcel Ciolacu despre Buzău și Moldova.

Nicolae Ciucă a fost întrebat, la sediul Biroului Electoral Municipal, cum comentează declaraţia premierului Marcel Ciolacu potrivit căreia Buzăul nu este în Moldova, iar dacă spui că este în Moldova este o jignire, dar şi o altă declaraţie a lui Ciolacu potrivit căreia este o jignire când propui candidaţi precum un hoţ de tablă, aluzie la liberalul Costel Alexe.

„I-am rugat pe toţi membrii PNL să aibă o abordare în campanie cât se poate de pozitivă. Să trecem de la partea asta de ură şi jignire, pentru că până la urmă dacă rezumăm campania la jigniri şi la tot felul de invective adresate unui candidat sau altuia nu rezolvăm şi nu cred că îi convingem pe cetăţenii români că avem ceva în cap pentru ceea ce înseamnă administrarea la nivel local sau central. În ceea ce priveşte acea declaraţie, vă pot spune că într-adevăr am lucrat şapte ani în Moldova şi în Buzău iar la un moment dat am fost întrebat dacă după atâţia ani mă simt ca fiind de-al locului. Le-am zis că da, mă simt a fi şi moldovean, pentru că am lucrat acolo şi mi-a plăcut să lucrez cu oamenii. M-am simţit român şi la Focşani, şi la Suceava, şi la Buzău şi la mine la Pleniţa”, a declarat liderul PNL.

Întrebat dacă Buzăul este în Moldova, Ciucă a spus: „Buzăul este în România. Ştim cu toţii unde este Buzău”. Nicolae Ciucă a participat la depunerea candidaturii lui Sebastian Burduja pentru Primăria Capitalei, din partea PNL.

Premierul Marcel Ciolacu a spus că atunci când a zis că „Buzăul nu e în Moldova și vă rog frumos să nu mă jigniți” a făcut o glumă. Social-democratul a zis că cere scuze dacă cineva s-a simțit jignit.

„Înainte de orice sunt român. Îmi iubesc țara și cred în Dumnezeu. Sunt moldovean așa cum sunt ardelean, bănățean, oltean sau bucovinean. Mama era din Tecuci. Deci departe de mine sa jignesc pe cineva. Văd ca s-a interpretat o glumǎ pe care am făcut-o în Timișoara și unii încearcă să o speculeze politic. Nu a fost nimic peiorativ. Dacă cineva s-a simțit jignit îmi cer scuze, nu asta mi-am dorit.

Respectul pentru Moldova se vede în proiectele mari de infrastructură pe care le facem aici în ultimii ani, tocmai pentru a recupera decalajale față de celelalte regiuni ale țării. Jignirea adevărată este când propui candidați precum un hoț de tablă și un primar penal dintr-un grup infracțional organizat și te aștepți ca oamenii să îi voteze. Ps: mereu am simțit multă căldură atunci când am fost în Moldova. Și voi reveni de fiecare dată cu același respect și prețuire”, a transmis Marcel Ciolacu.

