Mâncarea din spitale de 22 lei. Gigel Lazăr: "Domnilor manageri, nu acceptați ca pacienții să fie bătaia de joc a unor furnizori de partid" 

"Meniurile pacientilor la control!

Federatia Neguvernamentala Antidrog trage un puternic semnal de alarma privind meniul bolnavilor din spitalele de stat! Indiferenta, complicitate?

22 lei/meniu - mic dejun, dejun si cina + 2 gustari unde este cazul. Plasticele ( casolete/tacamuri se deconteaza separat in limita a 8 lei cu aproximatie).

Regimurile speciale pot avea si 28-30 lei alocati. Domnilor mangeri lasati influentele politice, ale administratiei publice centrale si locale, sunteti responsabili pentru actul medical multidisciplinar ce include tratarea bolnavilor, alimentatia acestora, igiena etc. NU vor raspunde cei ce va recomanda firmele ce sa asigure externalizarea, dumneavostra sunteti responsabili. NU acceptati ca pacientii sa fie bataia de joc a unor interese pecuniare ale unor furnizori de servicii de catering de partid.

Gigel Lazăr: "Tăcere din partea managerilor de spital"

Alimentatia unui pacient este esentiala pe toata perioada internarii. Federatia Neguvernamentala Antidrog a propus meniuri complexe tuturor spitalelor aflate in subordinea ASSMB - Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București si logic a fost tacere din partea managerilor de spitale. NU, nu exista un interes in favoarea pacientilor, iar anunturile privind licitatiile pe SICAP sunt atat de clar orientate spre furnizorul agreat incat se impune o mai ampla cercetare ulterioara a modului cum au fost concepute caietele de sarcini precum si codul de achizitie.

Si se va face acest lucru sigur de organele in drept la sesizarea noastra. Ministerul Sănătăţii - România, Primăria Municipiului Bucureşti sunt OBLIGATE sa verifice "castigatorii" licitatiilor raportat la realitatea meniurilor servite direct pacientilor pentru spitalele aflate in subordine conform asumarilor din caietele de sarcini.

Afirmam cu toata resposabilitatea ca firmele ce deservesc mancarea au in vedere doar profitul si nu necesarul caloric pacientilor si asta cu o mare complicitate a managementului spitalelor. Argumentele privind cresterea preturilor alimentlor, utilitatilor pot fi sustenabile pana la o limita, dar raportul calitatii de la 11 lei la 22 lei nu se regaseste in meniul bolnavilor. Pacientii nu trebuie sa fie sursa de profit, pacientul este un suferind fata de a carui boala trebuie sa empatizam si sa ii fim alaturi.

Desi Federatia Neguvernamentala Antidrog prin programul de "Sanatate prin alimentatie" a ofertat cele mai complexe meniuri pentru bolnavi a fost persiflata deranjand intelegerile anterior facute cu diferiti furnizori. Este de-a dreptul halucinant si vom sesiza in acest sens organele abilitate de a efectua controale multiple privind regimul caloric, acuratetea sub aspectul aditivilor, cantitatilor oferite in meniurile pacientilor. Imaginile aparute in mass media din cateva spitale din Romania confirma cele spuse de noi," precizează Gigel Lazăr.

