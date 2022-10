Mama Deliei Matache, după ce artista a fost criticată că a spus că nu își dorește copii: Ea se joacă, glumește. Nu e datoare să dea explicații nimănui

Ce a spus fostul iubit al Ozanei Barabancea

"Eu nu vreau femeie ca tine care nu vrea să facă copii. Eu, ca bărbat, am nevoie instinctiv, primordial, ca neamul meu să meargă înainte. Am nevoie ca tribul meu, în momentul în care eu îți dau sămânța ca femeie, să se înmulțească, să fie mare, puternic. Noi nu vrem femeie ca tine, Delia, niciunul dintre noi bărbații nu vrem femei din astea care spun asta. (…) Genul ăsta de idei nici măcar nu-ți aparțin, sunt inoculate, ești nevinovată. Dacă părinții tăi gândeau cum gândești tu, tu erai în plus, tu nu existai. (…) Creezi un precedent foarte periculos, și așa lumea e slăbită. Lumea se bazează pe bărbat și femeie, pe acest cuplu puternic din care și tu ai ieșit. Așa că, revizuiește-ți un pic opinia și spune-i lui Răzvan să fie un pic mai bărbat și să-și dorească urmași pe care ovarele tale le pot aduce pe această lume", a spus Cezar Ionașcu.

Gina Matache, mama Deliei, reacție

"Mi se pare că un bărbat care se bagă în treburile muierilor nu prea dă dovadă de bărbat. Stau și mă gândesc așa: ce bărbat sănătos la cap și cu preocupări serioase stă să se uite în gura unui copil care glumește. Aia se joacă pe Facebook cu toată lumea. Ea se pune la mintea copiilor ăstora de 11-12-13 ani. Se joacă cu ei și ăsta, ditamai omul, stă să urmărească… Mie îmi vine să râd. Eu nu urmăresc, darămite el.

Ce aș putea să zic?... Mă amuz și eu. Ea (n.r Delia) se joacă cu tot felul de declarații. Dar, dacă domnul acesta stă să urmărească profilul unui copil, mie mi se pare că nu are preocupări serioase. Că nu are altă treabă de făcut. Un om serios care are serviciu, care are preocupări zilnice serioase nu stă să se uite în gura unui copil niciodată”, a declarat Gina Matache pentru Fanatik.

"Delia a depășit de mult faza cu deranjatul. Delia se joacă. Are stilul ei de a se juca. Ea glumește. Nici nu știi când vorbește serios. Ea își mai pierde timpul când nu mai are ce face. Dar nu e treaba nimănui. În primul rând, fiecare știe ce este în casa lui, ce e în viața lui. Și nu e datoare să dea explicații nimănui. Repet: ea se joacă. Are stilul ei de a glumi. De multe ori, o mai sun și eu și o mai întreb și ea îmi spune: "Hai, mă mamă. Tu mă cunoști pe mine după Facebook sau după Instagram?”, a mai spus mama Deliei.

"Ne-am înmulțit destul de mult, este plină planeta de noi"

În urmă cu doar câteva zile, Delia Matache a spus de ce nu își dorește copii, subiect care a creat o mulțime de controverse.

"De ce nu fac copii? Nu știu, dar cred că ar trebui felicitați oamenii care nu fac copii pentru că toată lumea face și suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți, adică ne-am atins scopul, ne-am înmulțit destul de mult, este plină planeta de noi și nu suntem prea simpatici așa, adică facem mult rău. Consumăm multă hrană, consumăm foarte multe chestii, facem rău, poluăm”, a spus Delia pe TikTok.

"Nu! De ce să fac? Încă unul? Nu, frate, lasă să nu fie. Dar nu stau eu așa bine fără stres? Dar nu stau eu așa bine fără obligații?” a mai spus artista.

