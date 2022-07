Maia Sandu: Nu am să vând o bucată de țară doar pentru a avea jumătate de an gaze mai ieftine

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, anunță că un contract cu Gazprom privind livrarea gazelor naturale la un preț mai mic a fost imposibil. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Bună seara” de la Moldova 1.

Întrebată de moderator dacă nu-i pare rău de faptul că nu a plecat la Moscova pentru a negocia contractul cu Gazprom, șeful statului a dat un răspuns negativ.

„Noi am obținut un contract pe care puteam să-l obținem. Eu nu am să mă apuc să vând o bucată de țară doar pentru a avea jumătate de an gaze mai ieftine. Țara noastră este independentă și trebuie să ținem la acest lucru. Este greu acum, este greu pentru toți, inclusiv din cauza că nu s-au dezvoltat între timp alternative, pentru că nu s-a investit în proiecte energetice”, a spus ea.

Maia Sandu s-a referit și la reprezentanții opoziției care anunțau că prețul la gaze naturale pentru R.Moldova este unul exagerat de mare.

„Cei care povestesc despre contract, de ce nu au semnat contracte pe termen lung? Dacă au slujit Moscovei în loc să slujească propriilor cetățeni?”, a mai adăugat șeful statului, conform Deschide.md.

Maia Sandu îi cere lui Kovesi să o scape de corupții din Republica Moldova

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu s-a întâlnit cu Procurorul general al UE, Laura Codruţa Kovesi, la Chişinău.

”Combaterea corupției este angajamentul cu care am venit în fața oamenilor și ea rămâne prioritatea echipei de guvernare. Ne concentrăm eforturile pe eliminarea practicilor abuzive în gestionarea banilor și proprietăților publice și pe oferirea instituțiilor din sectorul justiției a instrumentelor eficiente ca să combată flagelul corupției. Astfel putem îmbunătăți relația cetățenilor cu statul și putem spori calitatea vieții oamenilor.

Progresele în acest domeniu vin însă mai greu, în special în cazul investigării corupției mari sau în identificarea și recuperarea activelor transferate peste hotare. Aici, avansarea investigațiilor depinde de colaborarea cu procurorii din alte jurisdicții. Contăm, în acest context, pe cooperarea dintre organele de urmărire penală din Republica Moldova și procurorii din cadrul Parchetului European (EPPO), prima instituție de urmărire penală la nivelul UE.

Am discutat aceste lucruri, astăzi, cu Procurorul-șef european, Laura Codruța Kövesi, care se află într-o vizită la Chișinău. Am salutat faptul că Procuratura Generală și șefa Parchetului European vor semna un acord de colaborare în acest sens. Contăm pe ajutorul EPPO în investigarea fraudelor comise de fugarii de justiția moldovenească în ultimii ani, dar și în supravegherea utilizării de către Republica Moldova a fondurilor europene.

Republica Moldova s-a angajat să avanseze în procesul de integrare europeană, iar funcționarea justiției și combaterea corupției rămân determinante în acest parcurs. Statul de drept, eficiența sectorului justiției și capacitatea instituțiilor de stat de a funcționa eficient, fără corupție, sunt hotărâtoare în calea noastră de euro-integrare.

Eliminarea flagelului corupției este importantă și în contextul gestionării fondurilor de dezvoltare, pe care țara noastră le va accesa în drumul spre UE. Banii oferiți de donatori trebuie folosiți eficient și onest, în interesul cetățenilor și al modernizării țării, pentru îmbunătățirea proceselor și serviciilor oferite oamenilor. ”, a scris Maia Sandu, pe pagina de Facebook (citește continuarea AICI).

