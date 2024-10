Maia Sandu: Am luptat corect și am câștigat într-o luptă nedreaptă

CITEȘTE ȘI: Rezultate alegeri Moldova 2024 - prezidențiale și referendum. Update: Răsturnare de situație la referendum/ Maia Sandu, 42% în primul tur

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a făcut declarații după afișarea rezultatelor parțiale la alegeri.

Potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală după numărarea voturilor din 98.15% din totalul celor 2.219 secţii de votare, Maia Sandu, care este susţinută de Partidul Acţiune şi Solidaritate, aflat la guvernare, a întrunit 41.83% din sufragii (633.403 voturi), în timp ce candidatul Partidului Socialist din Republica Moldova, Alexandr Stoianoglo, a obţinut 26.40% (399.740 voturi), conform Agerpres.

Cu privire la referendumul pentru aderarea la UE, 50,28% din voturi sunt pentru modificarea Constituției, conform datelor privesc.eu. 49,72% au votat împotrivă. Pentru modificare au votat 741.652, iar împotrivă sunt până la ora 11:30 - 733.372.

Luptă ”nedreaptă”

„Poporul Republicii Moldova și-a exprimat voința, iar majoritatea poporului a susținut calea europeană. Vă mulțumesc tuturor celor care ați ieșit la vot. Drag moldovean, dragă moldoveancă, fie că ați votat la Soroca, la Chișinău, la Ștefan Vodă, la Milano, la Dublin, fie că ați votat la primele ore ale dimineții sau seara târziu, fie că ați votat la nord sau la sud voi ați decis că Moldova trebuie să meargă spre pace, spre bunăstare.

Determinant a fost fiecare vot și din țară, și din toate colțurile lumii. Toate voturile au fost la fel de importante. Ieri și azi s-a demonstrat că sintagma 'fiecare vot contează' nu sunt vorbe goale. Le sunt recunoscătoare tuturor cetățenilor care au mers la vot și au spus liber ce își doresc pentru Moldova. Peste 1.560.000 de oameni au mers la secțiile de votare. Diaspora a arătat că rămâne conectată la țară, indiferent la câte mii de kilometri distanță și-a făcut noua casă. Peste 240.000 de concetățeni au votat în afara țării și nu au lăsat soarta tuturor pe mâna acelor care o vând. Datorită vouă Moldova, din nou, și-a salvat democrația și cursul spre progres. Suntem un tot întreg, suntem o familie.

Datorită vouă, dragi moldoveni, am câștigat prima bătălie dintr-o luptă grea de care atârnă soarta țării noastre. Noi am luptat corect și am câștigat corect într-o luptă nedreaptă.

Pe de altă parte, ce s-a întâmplat ieri, dar și în ultimii doi ani, este un atentat asupra democrației și libertății poporului nostru. Un atentat asupra aspirației poporului nostru de a fi parte a familiei europene, a păcii. Dușmanii poporului nostru își doresc o Moldovă divizată, speriată, își doresc ca moldovenii să se îndoiască de puterea și unitatea lor. Bandiții care vor cu orice preț să revină la putere au vrut să folosească democrația ca pe o slăbiciune, dar moldovenii s-au unit și au rămas drepți. Ținta lor de a cumpăra 300.000 de voturi, documentare de către instituțiile statului, a 150.000 de oameni plătiți pentru vot, arată că trebuie să privim cu atenție unde s-a greșit și să învățăm din acest atac mizerabil asupra suveranității noastre.

Din păcate, sistemul de justiție nu a reușit să facă suficient pentru a combate furtul și coruperea voturilor. Aici va trebui să tragem linia, să corectăm unde am greșit și să învățăm lecția. Am înțeles mesajul dumneavoastră, știm că trebuie să facem mai mult pentru a combate corupția. Acum, însă, unicul mod unicul mod în care ne putem apăra democrația este votul. Acesta este apelul meu către toți cetățenii. Doar prin vot putem preveni un dezastru.

Cursul european

Vă sunt recunoscătoare tuturor pentru că ieri v-ați spus cuvântul și ne-ați arătat calea pe care o vreți pentru Moldova. Pentru ca toate aceste eforturi să nu fie zadarnice, pentru a nu pierde ce avem, avem datoria să asigurăm o mobilizare generală la vot. Mai avem o bătălie de dat. Mă adresez tuturor celor care au votat ”DA” la referendum, ca acest vot să conteze trebuie să învingem în față acestui atac masiv la adresa cursului nostru european. Mă adresez cetățenilor care au votat pentru Octavian Țîcu, Andrei Năstase, Tudor Ulianovschi, Ion Chicu. Respect votul dumneavoastră și vă mulțumesc că l-ați exprimat. Aceasta înseamnă democrație.

Avem împreună același obiectiv: cu toții trăim în Moldova și avem responsabilitatea să avem ce avem. Viziunea noastră europeană trebuie să devină un scut împotriva agresiunii, diferențele dintre politicieni să le lăsăm pentru după alegeri, să ne rezolvăm nemulțumirile și reproșurile când știm că democrația și cursul european nu mai sunt în pericol.

Mă adresez celor care l-ați votat pe Renato Usatîi. Știu că avem diferențe de opinii, dar totodată știu că și voi, ca și mine, nu vreți revenirea bandiților la putere. Bandiți care vin pentru a pune mâna pe tot, a-și face propriul regat în țara noastră și a se răzbuna pe oricine le stă în cale. Puterea este în adevăr în mod evident și adevărul este că și eu, și voi vrem să fim liberi în țara noastră să vorbim, să circulăm, să fim respectați, să nu ne calce nimeni în picioare. Iar ce au încercat ei să facă ieri este anume să calce în picioare dorința noastră de a trăi bine aici, acasă.

Am un mesaj și către cetățenii care încă nu sunt convinși de viitorul nostru european. Vom discuta preocupările voastre dar eu sunt convinsă că apropierea de UE aduce beneficii pentru absolut cetățenii Republicii Moldova. Unele dintre aceste beneficii deja le simțim. Indiferent de opțiunea de vot, toți cetățenii își doresc să trăiască în pace, bună înțelegere, într-o societate prosperă și eu vă promit că voi continua să muncesc pentru aceasta. În Moldova e democrație și voi ați putut să vă spuneți părerea. Haideți să protejăm acest lucru și să nu ajungem un stat în care pentru păreri poți fi arestat.

Libertate și pace

Un lucru este important. Cu toții, și cei optimiști, și cei dezamăgiți, și cei mai tineri, și cei vârstnici, și cei deciși deja, și cei indeciși ne dorim să trăim în libertate și pace, și despre asta este Uniunea Europeană. Dragi cetățeni, cei care m-ați susținut, cei care au susținut calea europeană, vă sunt recunoscătoare și vă rog să mă ajutați în următoarele două săptămâni să vorbim cu cei de alături, să explicăm, să mergem în sate și orașe, să sunăm la rude, să spunem clar lucrurilor pe nume. Ce putem pierde? Vă rog să investim câteva zile din viața noastră pentru a mobiliza la vot cât mai mulți cetățeni, să prevenim împreună un dezastru și Moldova să iasă învingătoare.

Mă adresez și contracandidatului meu. Respect votul celor care și-au oferit încrederea în dumneavoastră. În această săptămână trebuie să avem o dezbatere serioasă despre cum vedem viitorul Moldovei și încotro vrem să mergem. Să ne audă cetățenii și să decidă. Echipa mea va lua legătura cu echipa dumneavoastră pentru a discuta modul în care v-om organiza această dezbatere.

Dragi moldoveni, știu că ne-am dorit un rezultat și mai ferm la referendum, și el ar fi fost mult mai mare dacă interferența murdară nu ar fi încercat să blocheze drumul nostru. Dar dumneavoastră ați reușit, Moldova a câștigat o luptă nedreaptă printr-un vot corect și majoritar doar pentru că voi ați știut să apărați. Mai avem o bătălie de dat și vom reuși doar cu implicarea fiecăruia dintre voi. Ei vor să închidem ochii și să ne speriem de ei, noi îi vom privi direct în față și vom vota cu mintea conștientă de pericol și vom conduce țara spre pace și bunăstare.

Ieșim cu toții la vot, fiecare dintre noi poate ajuta astăzi Moldova”, a precizat președintele Sandu.

