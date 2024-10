Adevărata valoare a Republicii Moldova e alta: nu e nici strategică, nici militară, spune prof. Nistor. Motivul pentru care UE a pus-o la pachet cu Ucraina

Citește și articolul: Regiunea din Republica Moldova cea mai pro-rusă, care a respins clar referendumul de aderare la UE! Și nu e Transnistria!

Profesorul Vlad Nistor a analizat rezultatele alegerilor istorice din Republica Moldova, în cadrul emisiunii #Rezist, moderată de Oana Stănciulescu. Profesorul Vlad Nistor a vorbit și despre rezultatele Referendumului constituțional pentru aderarea Republicii Moldova la UE, care, conform datelor parțiale, arată un scor extrem de strâns, dar în favoarea drumului european.

"Pentru Rusia și Putin, acest rezultat este un eșec sau o victorie?", a întrebat jurnalista Oana Stănciulescu.

"Cred că este un eșec. În faza actuală este, în mod evident, un eșec, pentru că, dacă cele câteva procente, care despart rezoluția DA față de NU ar fi fost răsturnate, cu siguranță, ar fi fost o mare victorie clamată ca atare. Dar îți atrag atenția că eu nu cred deloc că Republica Moldova are o valoare strategică și militară în sine, nu are! Republica Moldova are o foarte mare valoare simbolică! Este foarte important de ce se întâmplă în spatele Ucrainei, chiar dacă acolo continuă să supraviețuiască enclava Transnistria", a spus profesorul Vlad Nistor.

De ce valoarea simbolică a Republicii Moldova este deosebit de mare

"Iar această enclavă Transnistria nu este neapărat periculoasă, din punct de vedere militar în sine, pentru că acolo sunt niște forțe puține, împământenite, cu legătură cu zona, prin căsătorii etc., îmbătrânite și există niște depozite militare greu de folosit. Reprezintă un pericol în sine pentru că sunt arme multe, dar nu pentru că sunt moderne, ci foarte vechi, tocmai, de asta pot să reprezinte un pericol ecologic, demografic, uman. Dincolo de asta, valoarea simbolică este deosebit de mare! Acesta este și motivul pentru care Uniunea Europeană a pus Ucraina și Republica Moldova, la pachet, în tentativa de accedere la Uniunea Europeană", a menționat profesorul Vlad Nistor.

Ucraina și Moldova, mai importante la aderarea la Uniunea Europeană decât pachetul Balcanilor de Vest

"Și, mai important decât atât, a făcut ca acest pachet să surclaseze pachetul Balcanilor de Vest, spre indignarea, nemulțumirea țărilor de acolo și crearea unei atmosfere neplăcute în această zonă, unde țările așteptau de foarte multă vreme accederea la Uniunea Europeană și făcând semne clare de progres către Uniunea Europeană", a conchis profesorul Vlad Nistor.

Vezi emisiunea integrală aici:

Informațiile de ultimă oră aduc următoarele date privind Referendumul: 50,28% din voturi sunt pentru modificarea Constituției, conform datelor privesc.eu. 49,72% au votat împotrivă. Sunt numărate până la această oră 1,47 de milioane de voturi (98,96% din totalul voturilor exprimate). Pentru modificare au votat 741.652, iar contra sunt până la ora 11:30 - 733.372.

Amintim că preşedintele în exerciţiu al Republicii Moldova, Maia Sandu, care candidează pentru un nou mandat, şi reprezentantul Partidului Socialist din Republica Moldova (PSRM), Alexandr Stoianoglo, vor accede în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, conform rezultatelor preliminare furnizate de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Citește și articolul - Rezultate alegeri Moldova 2024 - prezidențiale și referendum. Update: Răsturnare de situație la referendum/ Maia Sandu, 42% în primul tur

Vezi și - Moldovenii din Diaspora răstoarnă situația de peste Prut. Bogdan Chirieac: O înfrângere uriașă pentru Moscova

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News