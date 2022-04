Maia Morgenstern, despre suferințele părinților săi: Eu nu zgândăr răni vechi pentru a provoca sângerare sau milă

"Am filmat la Auschwitz, doar între cele două garduri de sârmă ghimpată. Doar acolo am avut voie. Rămână o pată pe obrazul umanității. Devenise Auschwitz-ul, la un moment dat, un fel de "Iartă-mă, Doamne!". Atunci am aflat că bunicul meu a murit la Auschwitz. Mi-era greu să-l sun pe tata acasă, știind că am să o provoc durere. Tata nu și-a căutat niciodată tatăl! V-am zis, bunicul a dispărut într-o zi. O întrebam pe mama: "De ce tata nu l-a căutat pe bunicul după ce s-a terminat războiul?!". Sunt răni care nu se vindecă. Tata nu a revendicat niciodată compensații. Anumite provocări aplicau durere.

"La ce valoare se ridică viața tatălui meu, cât ar trebui să cer?!", încheia tata discuția, atunci când era întrebat de ce nu solicită compensații. "Tatăl tău își așteaptă tatăl", îmi răspundea mama, deși știam că, după legile firii, nu avea cum să se mai întoarcă. El spera să vină, deși era o fire analitică, matematică", a spust Maia Morgenstern, în podcast-ul "În oglindă", al lui Mihai Ghiță, scrie viva.ro.

"De multe ori, mă întreb dacă am voie să vorbesc de suferințele părinților"

Tatăl Maiei Morgenstern a fost eliberat din lagărul nazist, alături de mama sa, încă chinul nu s-a termnat aici. "După cinci zile de la eliberare, el și mama lui au fost informați că cei ce pot ține o armă în mână o vor face, vor însoți armata eliberatoarea rusă. Tata era om tânăr și a fost pus într-un lagăr stalinist, fără să înțeleagă care e vina lui! Vina lui era că era evreu. Și a intrat în greva foamei. A avut un drum lung către libertate. A plecat de acolo, a intrat apoi direct în anul II de facultate la Matematici, ulterior a fost asistent al catedrei.

A fost dat afară de către comuniști în anii 50 de la catedră din cauză că vorbea de greșeli, dar fără să acuze. Doar vorbea. Eu nu zgândăr răni vechi pentru a provoca sângerare sau milă. De multe ori, mă întreb dacă am voie să vorbesc de suferințele părinților?! Mama, de multe ori, deschidea ferestrele și cânta! Ca să treacă peste durere", a mărturisit actrița.

