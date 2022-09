Mai multă carte românească în școli. "O carte pe an pentru fiecare elev” - propunerea premierului Ciucă

Elevii ar putea primi câte o carte nouă pe an de la Guvern, pe modelul "Cornul şi laptele".

Premierul Nicolae Ciucă ia ca model programul „Cornul și laptele” – proiect european implementat din perioada guvernului Adrian Năstase, dinainte de aderarea la Uniunea Europeană, prin care elevii primesc zilnic produse de panificație și lactate – și propune și el un program numit „O carte pe an pentru fiecare elev”. Anunțul a fost făcut după o întâlnire pe care Ciucă și ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, au avut-o cu „oamenii de cultură – academicieni, profesori, editori, bibliotecari, autori de carte românească”, potrivit mesajului publicat de Guvern.

Despre proiectul propus, premierul a declarat că l-a auzit prima dată la oamenii de afaceri. Într-o frază greu de urmărit, premierul a susținut apoi că scopul unui asemenea program este „să ajungă mai multă carte românească „în școli și biblioteci”, deși proiectul se numește, potrivit anunțului „O carte pe an pentru fiecare elev” nu pentru fiecare școală și pentru fiecare bibliotecă.

„Proiectul "Citește o carte" l-am auzit pentru prima dată la o întâlnire cu oamenii de afaceri. Întâlnirea de astăzi este îndreptată tocmai pentru a avea o discuție, a găsi soluțiile, poate nu este doar una, poate sunt mai multe soluții, pe care cu decizia, cu angajamentul guvernamental, cu sprijinul dumneavoastră să putem să ne angajăm într-un astfel de proiect care să determine cu adevărat și să convingă necesitatea să avem mai multă carte românească, să ajungă mai multe cărți la… în școli și în biblioteci”

Premierul României, Nicolae Ciucă, este acuzat de plagiat în teza de doctorat, iar în instanță acesta a blocat analiza începută de CNADTCU asupra tezei sale.

Ce a declarat premierul după întâlnirea de la Guvern:

„Premierul Nicolae-Ionel Ciucă: O întâlnire foarte bună astăzi cu oamenii de cultură – academicieni, profesori, editori, bibliotecari, autori de carte românească. Am discutat despre dificultățile cărții românești, precum și a celei editate în limba română, de a ajunge la public, dar și despre soluții de încurajare a lecturii și apropierii de carte a copiilor și tinerilor.

Am răspuns cu multă deschidere propunerii Asociației Editorilor de promovare a editurilor, cărților autorilor români și a scrierilor în limba română, cu precădere către elevi. Așa cum există programe de tip ”Cornul și laptele”, am propus programul ”O carte pe an pentru fiecare elev”. Programul va beneficia de susținerea Asociației editorilor, căreia îi mulțumesc!

Vom susține achiziția de carte românească și editată în limba română pentru bibliotecile publice din România, prin alocarea unui buget adecvat, în acest sens.

Și nu în ultimul rând, vom promova cartea, printr-o campanie publică ce va încuraja și susține lectura cărților de autori români și în limba română, cititul literaturii clasice și contemporane românești”, a scris pe Facebook premierul.

Printre invitați s-au numărat două personaje extrem de controversate, după cum se vede în fotografiile și clipul de la eveniment: Victor Neumann și Dan Dungaciu, potrivit comunicatului citat, dar și Răzvan Theodorescu.

