MAE, avertisment de călătorie pentru RD Congo

Potrivit sursei citate, detalii cu privire la avertismentul de călătorie pentru RD Congo, ţară în care evoluează un conflict între grupări înarmate şi armată, sunt disponibile pe pagina de Internet a MAE: https://www.mae.ro/travel-alerts/2902.

MAE precizează că autorităţile române întreprind în permanenţă demersuri la nivel internaţional în vederea identificării unor soluţii rapide care să sprijine părăsirea RD Congo de către cetăţenii români aflaţi în această ţară.

În cazul în care se confruntă cu o situaţie de urgenţă, cetăţenii români au la dispoziţie următoarele date de contact ale Ambasadei României la Luanda (Angola): Adresa: Rua Ramalho Ortigao, Nş30, Bairro Alvalade, Luanda; E-mail: [email protected]; Telefon de urgenţă: +244932131381.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Luanda: +244222322234; +244916895720, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă, se mai arată în informarea transmisă de MAE.

Anterior, în cursul zilei de marţi, MAE a informat că un grup de cetăţeni români care activau în Republica Democratică Congo în baza unui contract privat este blocat, în special în oraşul Goma, din cauza conflictului armat din regiunea Nord-Kivu.

'Criza din estul RDC este deosebit de gravă, având implicaţii militare, umanitare şi diplomatice, existând un număr foarte mare de refugiaţi civili în mişcare ca urmare a conflictului dintre grupările înarmate şi armata R.D. Congo. La acest moment, majoritatea cetăţenilor români este retrasă în baza The United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo - MONUSCO din Goma', precizează ministerul român.

În acest caz a fost înfiinţată Celula de criză interinstituţională care, potrivit MAE, continuă să întreprindă toate demersurile pe lângă state din regiune şi la nivelul ONU, ministerul român fiind în contact cu guvernele RDC, Rwanda, parteneri internaţionali precum şi cu structurile MONUSCO.

Celula de criză interinstituţională continuă să întreprindă demersuri imediate pentru a se asigura că cetăţenii români sunt în afara pericolului, cât şi pentru evacuarea acestora în siguranţă, arată MAE, care solicită tuturor părţilor implicate să respecte şi să protejeze drepturile civililor şi să permită evacuarea în siguranţă a cetăţenilor străini, potrivit Agerpres.

