"Mă făcea să plutesc, pentru câteva ore eram mai puțin deprimată". Noaptea de pomină pe care Britney Spears a petrecut-o împreună cu Paris Hilton și Lindsay Lohan

„Femeia din mine”, cartea semnată de Britney Spears, pare a fi pe de-a'ntregul o eliberare din lanțurile trecutului întunecat din cauza căruia artista a suferit enorm. Unul din momentele amintite este și seara în oraș, cu băutură și droguri, pe care a petrecut-o alături de Lindsay Lohan și Paris Hilton, episod care a și fost supramediatizat în 2006.

„Eu și Paris Hilton am devenit foarte apropiate. Mulți o consideră pur și simplu petrecăreață, dar mie mi s-a părut distinsă prin felul în care poza pe covorul roșu și mereu își arcuia o sprânceană când cineva era răutăcios cu ea. A văzut că aveam copii și sufeream din cauza despărțirii și cred că i-a părut rău pentru mine. A venit la mine acasă și m-a ajutat foarte mult. M-a sprijinit atât de mult. Am început să petrecem timp împreună și m-a încurajat să mă distrez pentru prima dată după mult timp.

Amândouă am petrecut deseori, dar niciodată n-am fost atât de destrăbălată pe cât m-a făcut presa să par. A existat o perioadă în care n-am ieșit deloc. Când într-un final am ieșit din casă pentru câteva ore, am stat până târziu și am băut ca orice tânără, n-am auzit decât că sunt cea mai rea mamă din lume și o persoană oribilă, în condițiile în care copiii erau supravegheați acasă de bone capabile.

Niciodată nu am fost alcoolică deși mi-a plăcut întotdeauna să beau și am consumat doar Aderal, amfetamina dată copiilor cu ADHD. Da, mă făcea să plutesc, dar cel mai mult îmi plăcea că pentru câteva ore era mai puțin deprimată. Era singurul lucru care funcționa pentru mine ca antidepresiv și chiar simțeam că aveam nevoie de așa ceva acum.

Niciodată n-am fost interesată de drogurile puternice deși erau la modă printre cei din industria muzicală. Acolo unde am crescut obișnuiam să bem bere, nici azi nu-mi place să beau vin scump pentru că-mi arde gâtul. Și niciodată nu mi-a plăcut iarba, cu excepția acelui moment din New York când mi-am rupt tocul. Chiar dacă doar mă aflu pe lângă cineva care fumează, amețesc, mă simt lentă și toantă. Nu mi place" a mărturisit Britney în volumul autobiografic.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News