Luptă la vârful PNL București. Violeta Alexandru își anunță candidatura împotriva favoritului lui Cîțu

„1 an a fost mandatul meu de Președinte ales al PNL București. Acum mi-am depus candidatura pentru un mandat plin”, a scris pe Facebook Violeta Alexandru.

Ea a vorbit și despre realizările din primul an de mandat.

„1 an de mandat. O perioadă în care am fost și ministru în pandemie. 50% creștere poziții consilieri PNL București la alegerile locale (scos Firea - PSD din PG, 1 primar de sector, 3 viceprimari plus Viceprimar general; bravo tuturor colegilor mei!) și 100% creștere poziții parlamentari față de 2016. Un PNL București în creștere, prin muncă serioasă. Bucureștenii (inclusiv cei care renunțaseră să mai creadă în schimbare) au început să privească cu atenție spre PNL București. Suntem pe drumul cel bun. Depinde de noi să rămânem serioși, ambițioși. Și fără aroganță”, a mai scris Alexandru pe rețeaua de socializare.

Ea susține că principalul ei proiect politic pentru următorul mandat este curățenia în filiale și meritocrația în promovare.

„Principalul meu proiect extern: legea Capitalei. Primăria Capitalei - sectoarele, vor urma decizii. Indiferent în ce sector locuiești ca bucureștean, ai dreptul să beneficiezi de servicii de aceeași calitate. Un singur oraș”, a mai precizat Violeta Alexandru.

Ciprian Ciucu, primarul sectorul 6, candidează de asemenea la șefia PNL București. Este susținut de Florin Cîțu

Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 și președintele PNL sector 6, și-a depus de asemenea candidatura la șefia PNL București.

Cîțu îi adresează lui Ciucu și un bun venit „în echipa câștigătoare”, ceea ce înseamnă că are sprijinul acestuia în competitția pentru șefia PNL.

Ciprian Ciucu a fost consilier general al Municipiului București, ales pe listele PNL, din iunie 2016 până în decembrie 2019, când a demisionat pentru a deveni președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Odată cu învestirea în funcția de primar al sectorului 6 a demisionat din această poziție, la 28 octombrie 2020.