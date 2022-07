Luna Nouă în Leu, 28 iulie: ”Aduce noroc. Zi minunată”. Previziuni speciale pentru Leu, Berbec, Săgetător, Vărsător, Scorpion și Taur

Luna Nouă din Leu din 28 iulie 2022 va fi una dintre cele mai bune zile ale anului, anunță astrologul DCNews și Astrosens, Daniela Simulescu, în emisiunea dedicată. ”De această dată, va fi în trigon cu Jupiter care-și va începe retrogradarea chiar pe 28 iulie. Avem foarte multe premise pentru a spune că este o zi bună” a precizat astrologul. Luna Nouă din 28 iulie se va petrece în jurul orei 21:00, respectiv la 20:55, mai spune Daniela Simulescu. De fiecare dată când avem o Lună Nouă, avem un nou început, un moment în care să o luăm de la capăt sau să schimbăm ceva.

”Această Lună Nouă vorbește despre iubirea pe care ne-o acordăm nouă. Luna aceasta Nouă în Leu e în trigon cu Jupiter. Aceste aspecte sunt aducătoare de noroc, de șanse. Dar să știți că trigonul vine cu șanse, cu reușite, doar dacă-l pui la muncă. În astrograme, oamenii care au asemenea aspecte și care nu sunt conștienți de talentele lor, nu vor face nimic cu ele, niciodată. Dacă omul știe că are un talent, o calitate și-l pune la muncă, atunci are beneficii. Jupiter își începe retrogradarea în semnul Berbecului și ne poate ajuta să reluăm toate proiectele pe care le-am avut de pe 11 mai, când a intrat în acest semn și până pe 28 octombrie, când se va întoarce în Pești. Acum, că se întoarce, putem începe să profităm de acele proiecte, să le punem la muncă. Mai are un aspect important această Lună Nouă, e în conjuncție cu Ceres, care vorbește despre modul în care ne oferim răbdare. Această Lună Nouă are ascendentul în Vărsător, iar guvernatorul ascendentului, Saturn, este în casa întâi, ceea ce înseamnă că obiceiurile pe care le faceți, începând cu această Lună Nouă, sunt de lungă durată: se întâmplă încet, cum trebuie, când trebuie. Luna Nouă se petrece în casa a șasea, o casă a rutinei, a modului în care lucrăm și ne folosim timpul. Și Luna Nouă în Leu, lângă Ceres din casa a șasea, în trigon cu Jupiter, ne spune că ar fi bine să ne luăm resursele personale și să nu ne mai plângem de ce nu avem.” a atenționat astrologul DCNews și Astrosens, Daniela Simulescu.

”Cu ascendentul în Vărsător, nu trebuie să așteptăm de la ceilalți, ci de la noi. Știți care este surpriza imensă? Că ne vom da seama cât de critici suntem cu propria persoană, cât de mult tragem de noi.” a mai atras atenția astrologul.

Luna Nouă din 28 iulie este benefică pentru nativii din zodiile de foc: Leu, Berbec și Săgetător. Poate fi foarte provocatoare pentru cei cu marcaj fix: Vărsător, Scorpion și Taur, după cum a spus astrologul, care a punctat că poate fi o ”zi minunată”.

Suntem și sub influența lui Mercur în Leu

Mercur a intrat în Leu pe 19 iulie unde va sta până pe 4 august și va aduce pentru fiecare semn zodiacal o lecție a încrederii. S-ar putea ca aceasta să nu fie tocmai plăcută, mai ales că se va petrece și un careu cu Marte în Taur, opoziția cu Saturn și un careu cu Uranus și Nodul Nord.

Mercur ne ajută să ne construim propria încredere prin ceea ce spunem, prin ceea ce învățăm, prin ceea ce gândim, spune astrologul Daniela Simulescu. De multe ori, Mercur se vede și prin tot ce ține de mimică, de gesturi. E momentul în care să stăm mai drepți, să ne purtăm diferit. Dacă avem o diplomă, un talent, bine ar fi să îl scoatem în față. Falsa modestie nu e sănătoasă, este extrem de toxică. Nu îți trebuie mult, îți trebuie un bob de încredere care să fie în tine, nu în ceilalți și prin care să-ți poți schimba viața în bine!

