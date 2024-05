Lui Mihai Mărgineanu nu i-a venit să creadă ce a văzut în Vama Veche / foto în articol

De 1 Mai, mulți tineri s-au dus la mare. Acolo a fost și Mihai Mărgineanu pentru a fi alături de copiii săi adolescenți. Ce a văzut acolo? Vedeți în rândurile de mai jos.

„Gen c#aie-c#aie-c#aie Gen. Ca orice prost care se respecta mi-am petrecut si eu Intai Maiul la Vama Veche ...! Nu neaparat ca un nostalgic pocnit ce s-ar putea crede ca sunt, ci ca Observator si Paznic tacut al copiilor mei adolescenti carora le-a fost inspirata de cei doi parinti din dotare, adica de buimacul de mine si de mama lor simpatica, dragostea pentru libertatea la care visam cu totii cand ne 'traznea' amestecul de mirosuri de ciorba-hamsii si vidanje pe tractor din Vama anilor trecuti.

Ei bine, acesti doi adolescenti, greu de tinut in frau, au hotarat sa mearga (pe banii lor de data asta) in Vama Veche spre marea mea disperare, stiind-o pe fii mea cel putin un nivel mai complicata decat mine. Evident ca mi-am 'tras" o cantare pe partea litorala si ne-am cazat (eu si A.) intr-o locatie superba si de bogati din mai sus numita localitate, adica la Ilia.

Am deschis toate intrumentele de supraveghere care l-ar face invidios pe cel mai smecher spion din spatele frontului, am re-contactat toti informatorii de pe vremea cand vanam ce-mi placea in mod deosebit si ... hai tata sa supraveghem!

Bai oamenilor... pe langa casta dulgherilor, a fierarilor betonisti si a groparilor de cimitir, era plin de liceeni !!! Fara parinti! Vama Veche este sufocata de shaorme si clatite, reggetoane si chill-uri cu bass sub 50 de Hz dar si de fetite 14-15-16-17 ani, fardate toate la fel si prezentandu-si ticul verbal "gen" in mai toate propozitiile si dupa fiecare subiect, multe dintre ele fiind bete chioare ( sauuu ... Doamne fereste!) calare pe barurile de la Semafor sau Mandala sau Molotov. (parca exista o lege cu alcoolul la minori?!)

Baieteii cu pretentii de masculi interesanti si feroce se striga ragusit-repetitiv si continuu: C#aieeee, c#aie , c#aieeee, c##aie -c#aie -c#aie. Mai ca mi-a venit la un moment dat sa-l imbrac pe unu care era in "maiou" la cele 12 grade de afara . (Zic sa nu raceasca copilu' !).

Mi-am dat seama ca nivelul de trai al romanului de rand a crescut. Altfel, cum mama dracu' poate un pusti de 17 ani sa bea Jameson direct din sticla ??? Sau cum poate o pustoaica de 19 ani sa vina la mare cu Mini-ul nou-nout care costa cat 6 rinichi de-ai ei? (nu de-ai mei ca pe ai mei nu-i mi cumprara nimeni!)

Am batut Vama in lung si-n lat ca sa ma conving de un lucru: ori am imbatranit eu si nu-mi mai aduc aminte de nenorocirile prin care am trecut in "localitate" ... sau ... Lumea a coborat nivelul de calitate sub nivelul marii? Asa ca, pentru voi astia de sunteti parinti si va credeti deschisi la cap sau va laudati ca ai vostri copii sunt cu gasca la mare... mandri ca s-au maturizat inainte de vreme... am o intrebare la care nu trebuie sa-mi raspundeti mie: Ba, voi stiti ce mai fac copiii vostri?

PS-poza este facuta in noaptea cu pricina”, a scris Mihai Mărgineanu pe Facebook.

