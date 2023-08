"Luam câte 2-3 somnifere care mi-au dat peste cap corpul". Rona Hartner, pe patul de spital: Acest cancer l-am făcut pe fond de stres

"Nu mă simt rău de la chimioterapie, numai Dumnezeu putea să facă asta, o suport cu mare ușurință, nu e ca prima chimioterapie pe care am avut-o pentru cancerul de colon pe care am suportat-o foarte greu, nu m-am plâns niciodată, dar a fost foarte grea. Aceasta este ușoară, lejeră, fără efecte negative.

Alături de mine sunt mama mea, fata mea, am o doamnă care-mi aduce Sfânta Împărtășanie în fiecare zi în camera de spital, am foarte mulți prieteni care-mi fac tot felul de cadouri, e foarte important să ai prieteni apropiați decât rude îndepărtate, pentru că prietenii apropiați sunt ca și noua familie pe care ți-o dă Dumnezeu. Cu ei am încercat să facem acțiuni umanitare, concerte creștine și altele în 22 de ani de când sunt în acțiuni umanitare. Acești oameni îmi sunt foarte apropiați și îmi cumpără fructe, sucuri, lucruri simple și se roagă pentru mine în toate colțurile lumii", a spus Rona Hartner pentru ciao.ro.

"Luam câte 2-3 somnifere care mi-au dat peste cap corpul"

"Cancerul meu chiar așa se numește - cancer de plămâni de nefumător, adică chiar sunt nefumător, nu am mai fumat de 32 de ani, la noi, pe vremuri cântărețele se îmbolnăveau atunci când cântau în baruri unde se fuma, dar în acest moment așa ceva nu se mai întâmplă, deci eu acest cancer l-am făcut pe fond de stres. La începutul anului, Dumnezeu îmi spunea: "Stai liniștită, nu te agita, nu te stresa”, ceea ce eu nu am făcut. M-am agitat peste măsură pentru situații din familie dificile, de dormit nu am dormit aproape deloc, luam câte 2-3 somnifere care mi-au dat peste cap corpul pentru că am vrut să fac eu totul. Deci sfatul meu este să încercați să vă odihniți, altfel poți claca cu totul", a mai spus artista.

"În Franța, nimeni nu voia să-mi dea decât Paracetamol"

"De acest cancer am aflat când am fost la un pneumolog în Sectorul 2, pentru că tușeam foarte rău și în Franța nimeni nu voia să-mi dea decât Paracetamol iar mie mi se părea că am ceva mult mai rău la plămâni, și atunci pneumologul respectiv mi-a făcut imediat o radiografie și m-a pus pe tratament cu antibiotice foarte puternice timp de 10 zile. După ce a dispărut pneumonia, am descoperit că sub aceasta era, de fapt, un cancer și o embolie pulmonară. Poate aș fi putut zescoperi asta cu 2 luni mai devreme, dar în Franța nu m-a trimis nimeni nici măcar la o radiografie", a spus Rona Hartner.

