"Lovitură" pentru Mircea Badea. Filmulețul cu el despuiat în zăpadă, șters de TikTok. "Nu mă așteptam. Da ce făcui, măi nene, cu ce violai?"

Mircea Badea a fost sancționat de TikTok după ce a acceptat o provocare lansată de Anca Alexandrescu și Cristela Georgescu și a apărut dezbrăcat în zăpadă, filmându-se și postând videoul pe rețelele sociale, inclusiv pe platforma chinezească.

TikTok i-a șters videoclipul și i-a dat un avertisment, a mărturisit realizatorul TV în cadrul emisiunii "În gura presei" de la Antena 3 CNN.

"Eram pe pauza de publicitate dintre Sinteza Zilei și superba emisiune pe care o urmăriți și am intrat pe TikTok, aplauze. Și, pe TikTok, am remarcat că filmulețul meu, pe care probabil că l-ați văzut, că s-a difuzat și la televizor, la mai multe televiziuni, și la Antena 3 CNN, și la televiziunea poporului, și în online, și peste tot, ăla în care m-am despuiat în zăpadă - deci, fraților, românașilor, doamna Cristela, doamna Anca, m-am despuiat în zăpadă - a fost suspendat de TikTok. Iată, am intrat și scrie "Warning!", e încercuit cu roșu că a fost suspendat pentru "Community Violations".

Mircea Badea: Murim, bă! Păi eu am crezut că e libertatea pe Tiktok

Da ce am făcut mă nene, mă? Și când am apăsat pe el, pe filmuleț, să văd să se deschidă filmulețul, iată ce mi-a zis TikTok-ul: "removed for harassment and bullying". Bă, mi-a scos filmulețul TikTok-ul. Murim, bă. Cum? Harassment and bullying? Ce făcui? Da pe cine am hărțuit, măi nene? Nu se poate, am fost cenzurat pe TikTok? Cum? Păi eu am crezut că e libertatea pe Tiktok. A zis și domnul Trump acum, a zis și domnul Musk, a zis și domnul Vance că să fie libertate de expresie și mai ales în social media...

Și, ce făcui? Sunt la primul viol. Da ce făcui, măi nene, cu ce violai? Ia uite, după ce că m-a interzis Facebook-ul acum patru ani, de minim trei ani sunt interzis pe Facebook, acum sunt și pe Tiktok. Da de ce? Ce am făcut? Cine m-a raportat? Ce se întâmplă cu libertatea de exprimare? Nu mă așteptam. Da asta e o lovitură, nu se poate. Aștept să se solidarizeze geto-dacii liberi cu mine. Unde să protestez? (...) Sunați-l pe Putin, sunați-l pe Xi Jinping. Sunați-l pe J.D Vance și spuneți-i că am fost cenzurat pe rețeaua libertății", a declarat Mircea Badea în debutul emisiunii pe care o prezintă.

