Liviu Vârciu, reproșuri din partea soției: "Să nu ne dăm după deget, că e vorba și de bani"

Liviu Vârciu joacă în cel mai nou serial de comedie difuzat pe Antena 1 - Bravo, tată! - , dar prezintă și emisiunea-concurs Prețul cel bun, alături de de Andrei Ștefănescu. Astfel, timpul petrecut cu familia devine din ce în ce mai limitat, fiind nevoit să se împartă între filmări. Din acest motiv, Anda, soția sa, îi face reproșuri.

"Problema e că doamna mea încontinuu îmi reproșează că nu stau mai mult acasă. În același timp, înțelege că ăsta e un proiect bun, proiect pe care mi l-am dorit, un scenariu scris bine. Și să nu fim, să ne dăm după deget, că e vorba și de bani. Și atunci familia mea, fiind numeroasă, trebuie să muncesc. Păi, dacă nu muncesc eu, cine?

Eu vin acasă - termin filmările la 19:00, la 18:00 -, vine copilul de la grădiniță și mai stau cu el până la 22.00, 3 ore, până face nani. Și în weekend îmi iau doamna cu mine la evenimente. În weekend, am evenimente și o mai iau cu mine să stăm împreună, deci nu e chiar…. cum zice. Nu e chiar negru, e un pic de gri, așa, mai spre alb murdar, murdar", spune Liviu Vârciu pentru ciao.ro.

"În 4 luni de zile, n-am avut nicio zi liberă. 4 luni n-am trecut nici pe la mama. Dar acum am terminat emisiunea, am terminat “Prețul cel bun”. Am filmat-o în avans și am rămas doar cu serial. Și sper să fiu mai liber un pic", mărturisește acesta.

Cum s-au cunoscut

Anda Călin și Liviu Vârciu au împreună doi copii, o fetiță, Anastasia, și un băiețel. Artistul mai are o fiică, pe Carmina, din relaţia cu Ami Teiceanu.

"Ne-am cunoscut într-un restaurant şi atunci a spus, când m-a văzut prima oară, că o să fiu nevasta lui. Nici nu cred că m-a întrebat cum mă cheamă. Prima replică a fost "Ce faci, nevastă, în oraş?". Şi i-am spus că "am venit să fiu cu ochii pe el". Şi el m-a întrebat cu cine am lăsat copiii acasă. Şi i-am spus că sunt cu soacra mea. Culmea, acum copiii sunt cu soacra mea", povestea Anda Călin, în urmă cu ceva timp, pentru click.ro.

Vezi și: "Te dai cu ruj ca să te duci să îți cumperi ceva?". Anda Călin, despre relația cu Liviu Vârciu: Nu prea ai cum să mă prostești. În momentul ăla s-a terminat!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News