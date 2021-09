"Te dai cu ruj, ca să te duci să îți cumperi ceva?". Anda Călin despre relația cu Liviu Vârciu: Nu prea ai cum să mă prostești. În momentul ăla s-a terminat!

Anda Călin a vorbit despre relația pe care o are cu Liviu Vârciu, gelozie, dar și despre posibilele tentative ale acestuia de a "călca strâmb".

"Este foarte gelos, cu toate că eu ies rar din casă - momentan trebuie să am grijă de copii -, dar când vede că mă mai aranjez și mă mai duc să mă mai văd cu o prietenă sau să îmi cumpăr ceva de la mall, mă întreabă: "Te dai cu ruj, ca să te duci să îți cumperi ceva?", a spus Anda Călin, într-un interviu pentru ciao.ro.

"Nu prea ai cum să mă prostești"

"El îmi spune că sunt un mic agent. Pe mine nu prea ai cum să mă minți, nu prea ai cum să mă prostești, la mine ori e albă ori e neagră, nu există variantă de mijloc în problemele acestea. La începutul relației, a mai încercat să mai aibă niște scăpări, pe care nu le-a dus la bun sfârșit, pentru că nu a mai apucat. Nu știu dacă le-ar fi dus, el spune că nu, dar să nu băgăm mâna în foc nici pentru noi, dar păi pentru alții, și a văzut cum stă treaba cu mine, că mă cam prind de lucruri și nu prea poate face nimic și s-a potolit! El zice că oricum nu are nevoie și nu ar face nimic, dar, ți-am spus, nu băgăm mâna în foc pentru nimeni, atâta timp cât toate merg bine, îi oferi celuilalt încredere deplină", a mai spus iubita lui Liviu Vârciu.

"El știe că în momentul ăla s-a terminat"

"Nu îl controlez pentru că telefonul lui este la mine, el este tot timpul acasă și deja când ai la îndemână toate lucrurile astea, nu mai par interesante! Dar sunt o persoană geloasă și eu, posesivă. Nu atât de geloasă cum este el, dar atâta timp cât nu am motive și el îmi demonstrează că mă iubește, nu iese - că asta e la noi -, el nu pleacă de acasă, nu lipsește, dacă face ceva, facem împreună… Atâta timp cât nu am motive, nu am de ce să îmi fac probleme și îi ofer toată încrederea mea. Dacă, la un moment dat, va fi ceva, el știe că în momentul ăla s-a terminat orice și nu cred că ar vrea să riște să se întâmple acest lucru!", a spus ea.

Anda Călin și Liviu Vârciu au împreună doi copii, o fetiță, Anastasia, și un băiețel. Artistul mai are o fiică, pe Carmina, din relaţia cu Ami Teiceanu.

