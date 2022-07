LIL PUMP, pentru prima oară în Europa de Est, la București

Senzația TRAP a.k.a LIL PUMP vine în ROMÂNIA!



Lil Pump, unul dintre cei mai importanți rapperi din lume, vine pentru prima oară în Europa de EST la ParkLake - București! Vino să ai cea mai tare experiență trap din acest an ascultând piesele:

“Gucci Gang”, “I love it”, “Esskeetit”, “Arms Around You” sau “Be like Me”! La acest eveniment vor mai urcă pe scenă: Azteca, Rava, Moza Kaliza, Bad and Boujee, Tzigoiners, Serotone și mulți alții!

Piesele interpretate în cadrul acestui eveniment pot conține limbaj licențios.

Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în magazinele Flanco, Muzica, IQ BOX și pe terminalele Selfpay. Online, puteți plăti cu cardul, Paypal, carduri de tichete culturale Sodexo și Edenred, pe factură la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde în țară.

"LIL PUMP este pentru prima oară în Europa de Est! Este unul dintre cei mai mari artiști de Trap la nivel mondial, are piese de succes, unele dintre ele care depășesc miliarde de vizualizări. Va fi un super concert la ParkLake, pe data de 3 august! A fost foarte greu să îl aducem aici, în București, pentru că sunt niște pași care trebuie urmăți! Noi l-am adus pe SMOKE PURPP acum o lună de zile, pe 10 Iunie, la Arenele Romane. În urma acestui concert îl aducem și pe LIL PUMP, după care vor urma alte surprize! Negocierile au durat 2 luni și jumătate pentru acest artist, au fost niște negocieri foarte grele pentru că noi reperezentăm exclusiv pe România și Europa de Est: SMOKE PURPP, LIL PUMP și POST MALONE. Sunt mai mulți artiști români care cântă în deschiderea concertului LIL PUMP, organizat pe data de 3 August de la ParkLake, printre ei îi enumerăm pe Rava și pe Azteca", a declarat Marius Chină, organizator de spectacole și head manager la Sprint Music, printre altele și impresarul și managerul unor artiști de top de la noi precum Connect-R.

Cine este LIL PUMP

LIL PUMP are 17,7 milioane de abonați pe canalul său de Youtube. A colaborat cu Kanye West pentru piesa I Love It feat. Adele Givens, care are peste 7 milioane de vizualizări pe Youtube. Videoclipul îl puteți urmări aici:

https://www.youtube.com/watch?v=cwQgjq0mCdE

LIL PUMP are mai multe colaborări de top cu artiști de calibru, printre care Taylor Swift și Maluma:

XXXTENTACION & Lil Pump - Arms Around You feat. Maluma & Swae Lee [Official Music Video]

https://www.youtube.com/watch?v=tLNOce4Y4uc

Lil Pump a crescut în popularitate în 2017, după ce a lansat single-ul său „Gucci Gang” din albumul său de debut Lil Pump, care a atins numărul trei pe Billboard HoT 100 din SUA și este certificat triplu platină de Asociația pentru industria de înregistrare din America. De atunci a lansat și alte piese, printre care „I Love It” (cu Kanye West), „Esskeetit”, „Drug Adicts”, „Dover Butterfly”, „Racks on Racks” și „Be Like Me” (cu Lil Wayne). Și-a lansat albumul de studio de debut, Lil Pump, în octombrie 2017. Piesa sa „Welcome to the Party” a fost prezentată în coloana sonoră pentru Deadpool 2. El a lansat cel de-al doilea album de studio Harverd Dropout pe 22 februarie 2019.

Numele adevărat al lui LIL PUMP este Gazzy Garcia. El s-a născut pe 17 august 2000, la Miami, Florida.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News