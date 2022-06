Lidia Buble spune adevărul despre operațiile sale estetice. ”Este un nas...”

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Deși viața ei amoroasă a ținut prima pagină a ziarelor, luni în șir, artista rămâne discretă în privința vieții sale personale și vine în fața publicului cu muzica sa și cu energia ei caldă.

Zilele trecute, reporterii Spectacola au întâlnit-o pe Lidia Buble în cadrul unui eveniment monden. Artista a fost deschisă să vorbească, pentru cititorii Spectacola, despre schimbarea de look prin care a trecut recent, dar și despre schimbările interioare pe care spune că le-a traversat.

”Asta este Lidia din născare, ca să zic așa, e culoarea mea naturală. Mi-a fost dor și a fost necesar să revin la ea și nu îmi pare rău. În opinia mea, sunt cea mai bună variantă a mea de până acum. Eu sunt adepta naturalului, în general, tot ce este natural este frumos.

Eu sunt o persoană foarte cameleonică și ador schimbările de look, indiferent despre ce vorbim aici, atât despre păr, cât și despre makeup, stil vestimentar. Cred că am fost blondă, cu șuvițe, balayage, toate cele, vreo 14 ani, cam așa. M-am tot jucat cu blondul, cu nuanțele de blond și îmi era dor, nu am mai fost de foarte mulți ani nuanța naturală”, a declarat Lidia Buble pentru Spectacola.

Cum a reacționat când s-a văzut în oglindă cu noua culoare de păr

Artista spune că schimbarea culorii părului a fost o reîntoarcere la ea și că a avut senzația că se vede pe a în copilărie, în momentul în care s-a privit în oglindă, scrie Spectacola.

”Am văzut-o pe copila Lidia și m-am bucurat mult să o revăd. Mi-a fost dor de ea. E bine, îmi place foarte mult și mă bucur că și oamenii de acasă au primit schimbarea asta cu brațele deschise, ba cred că le place mai mult decât varianta blondă, ceea ce nu poate decât să mă bucur foarte tare”, a mai declarat cântăreața.

Schimbarea exteriorului a schimbat-o și la interior

”Îmi place să cred că mă maturizat și am evoluat frumos, natural și firesc. Cu siguranță a fost o schimbare și în interiorul meu, dar în bine.

Mă simt, nu neapărat mai matură, pentru că matură am fost întotdeauna, mă simt mai echilibrată, mai așezată”, a spus ea.

Motivul pentru care a luat o pauză de la rețelele de socializare

Cu câteva luni în urmă, LIdia Buble dispărea de pe rețelele de socializare. Atunci, vedeta a creat o adevărată isterie printre fani, care au crezut că aceasta nu va mai reveni pe social media. Întrebată care a fost motivul pentru care a renunțat, chiar și pentru câteva zile, la rețelele de socializare, și dacă a fost vorba de o strategie de marketing, artista ne-a dezvăluit că a simțit nevoia de o pauză, pentru că ea este cea care se ocupă exclusiv de conturile de pe rețelele de socializare și că obosise.

”Să știi că foarte mulți oameni au luat-o ca pe o strategie de marketing, nu m-am gândit la treaba asta, pur și simplu am simțit nevoia să iau o pauză de la tot ce înseamnă social media. Într-adevăr, te și ajută foarte mult, dar, uneori, pentru mine, ca artist, e obositor. Pentru că eu și sunt omul care se implică foarte mult și care mă ocup personal de paginile mele de social media...”. Citește continuarea pe Spectacola.ro.

