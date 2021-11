Lidia Buble, audiată la DIICOT. Ar fi dat mită unor poliţişti în trafic

Înainte de a sufla în aparat, Lidia Buble ar fi cerut sfatul unui prieten prin telefon, iar acesta i-ar fi spus să încerce să îi plătească pe cei doi agenţi ai Brigăzii Rutiere Bucureşti. Aceştia au acceptat să ia banii, iar artista i-a povestit totul prietenului ei, fără să ştie că telefonul bărbatului era monitorizat la solicitarea DIICOT, într-un alt dosar.

Conform surselor Gândul.ro, cântăreaţa ar fi scăpat de acuzaţii după ce a dat declaraţii complete, asta deşi legea spune că persoana care oferă mita trebuie să fie cea care face denunţul înainte ca autorităţile să se sesizeze.

Pentru moment, Lidia Buble nu a oferit nicio reacţie.

De ce Lidia Buble a avut tot timpul, la Asia Express, o păpușă Barbie fără păr

Lidia Buble, ce concurează în sezonul 4 Asia Express alături de sora sa, Estera Buble, a inclus pe lângă haine și accesorii, și un obiect drag, de care nu a putut nicidecum să se despartă: o păpușă Barbie. Păpușa Bucuria, așa cum a denumit-o cântăreața, face parte din colecția impresionantă de păpuși Barbie pe care Lidia Buble o are acasă: ”Sunt înnebunită după ele! Le vânez pe internet, le caut, le colecționez. Cea pe care am luat-o cu mine în Asia este un model unicat, pentru că nu are păr”, a mărturisit vedeta. ”Bucuria” a fost elementul indispensabil din rucsacul Lidiei pe tot parcursul experienței sale de pe Drumul Împăraților, mai mult, Lidia Buble mărturisind că a și dormit cu păpușa în fiecare noapte.

Din 18 septembrie, telespectatorii Antena 1 vor putea urmări cum au făcut față Lidia și Estera Buble celui mai dur reality-show. Cu un dolar pe zi, fără cazare, transport, sau mâncare, surorile au fost nevoite, ca și ceilalți concurenți, să treacă prin cele mai dure condiții, prin situații total neprevăzute care se schimbă de la o zi la alta.

Lidia Buble și-a certat fanii

"Încetați odată pentru totdeauna cu furatul de mașini, pentru că în Asia Express nu există furat de mașini. Există dacă șoferul își dorește să ia o mașină sau alta. Noi întotdeauna întrebam: ”Ați oprit pentru noi sau pentru altă echipă?”.

