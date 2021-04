Liderii lumii în cifre: Macron, omul păcii. Iohannis, surpriza de pe locul doi

Barometrul de Securitate a României, ediția aprilie 2021, a fost realizat cu sprijinul Astra Zeneca, DAMEN, Lockheed Martin și analizează percepțiile românilor în 7 capitole distincte: Securitate națională și globală, Relații Internaționale, Relațiile cu Republica Moldova, Percepții ale Amenințărilor, Relații Interetnice, Industria de Apărare, Pandemia.

Datele pentru realizarea Barometrului au fost culese în perioada 12 aprilie – 23 aprilie 2021 în București și în toate județele României pe baza unui chestionar telefonic.

Iată care sunt răspunsurile oferite la întrebarea: "Dacă ar fi să vă gândiţi la următoarele personalităţi ale politicii internaţionale, pe care dintre ele le vedeţi ca fiind mai degrabă oameni ai păcii şi pe care mai degrabă ca oameni ai războiului?":





- Emmanuel Macron - preşedintele Franţei - are cel mai mare procent: 82,4%, urmat de preşedintele României, Klaus Iohannis, care este văzut în proporţie de 78,8% ca om al păcii şi de premierul Marii Britanii, Boris Johnson, cu 75,5%. Angela Merkel are 73,4% iar Joe Biden 68,6%. Vladimir Putin are doar 33,3%.

- De partea cealaltă, Vladimir Putin este văzut ca om al războiului de cei mai mulţi respondenţi, cu 62,5%.

Documentul integral poate fi studiat aici.