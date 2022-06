Lia Bugnar o demască pe Viorica Vodă, după scena de la Premiile Gopo: Totul s-a întâmplat pe stradă. ”Ca să înțelegeți totuși de ce n-a căzut toată lumea în admirație”

”Mergeam eu așa pe stradă cu cățelu' Iago acu' vreo patruj' de minute. Ies cu el în fiecare zi la 5 jumate dimineață și acum noaptea, pentru că e mai pustiu. De zece ani încoace, da' nu ăsta-i subiectul postării. Era și cățela Su Shi cu stăpânu' ei, ca de fiecare dată, și mergeam noi așa, minding our own bussiness.

Și îmi iese în cale, oameni buni, nici mai mult dar nici mai puțîn decât simbolu' #metoo în persoană, da, ați ghicit, Viorica Vodă. Și începe să se țină după noi.

M-a luat din prima, abrupt, fără introduceri. N-ai fost în stare să faci copii și de-asta ți-ai luat câine? Eu am doi, mi i-am făcut, realizați, fata mea vorbește germană, are șase examene, copiii mei sunt bine, la facultăți serioase, tu plimbi câinele, de stearpă ce ești, stearpă și ca femeie și ca artist, scrii piesulicile-alea prin undergruound pe-acolo din frustrări de stearpă și urâtă ce ești, da' n-ai talent, talentu' dacă nu-l ai, nu ți-l dă nimeni, te-ai înconjurat de gașca aia de (...) și faceți voi gunoaiele-alea de spectacole, că n-am avut loc la Godot de tine, că te... în toate părțile și eu am refuzat să mănânc rahat și m-am sacrificat și am făcut doi copii și tu ești o stearpă.

Și de ce nu ești fericită, întreb.

Sunt fericită, fata mea vorbește germană, n-o s-ajungă o ratată ca tine să-și vomite frustrările în niște piesulici din astea prin underground pe unde le joci și bei, și te f... cu minori.

Păi, da, da' te ții după mine și câinele meu, în loc să stai cu fata ta.

Fă, (...), zice, ești o ratată penibilă, stearpă, care n-a avut niciodată talent și care s-a refulat în scris prost și ți-ai găsit toate (...) în jurul tău.

Lipsa punctuației are legătură strânsă cu ritmul în care vorbea și sărea de la o idee la alta. În cele din urmă, Dio, stăpânul lui Su Shi, i-a zis că, dacă se mai ține după noi pune câinele pe ea (Sushitza e cane corso, deci na). A plecat în cele din urmă vorbind în continuare tare în timp ce se depărta de noi.

Vă povestesc acestea ca să înțelegeți totuși de ce n-a căzut toată lumea în admirație în legătură cu curaju' Vioricăi Vodă de la Gopo. Fata e caz. Altfel, vedeți că mâine seară pe Piciordeplay am o piesuliță proastă scrisă din frustrări de stearpă. "Ce avem noi aici?" Cu Marius Manole, Maria Obretin și Carmen Tănase (sau puteți să le spuneți simplu "gașca mea de ratați"). Pun drumul spre bilete în comentarii. P.S. Dio a și filmat-o pe această eroina a mituului din cinemaul românesc în timp ce monologa fără punctuație. Deci acest monolog există și pe suport audio-vizual, în caz că.” a scris actrița și regizoarea Lia Bugnar, pe Facebook.

Citește și: Scandalul hărțuirii actriței Viorica Vodă. Tudor Chirilă și alți artiști intervin: Să vorbim și despre aceste lucruri / Sinceritatea n-a fost apreciată

Pe scena de la Gala Gopo, actrița Viorica Vodă, în vârstă de 45 de ani, a spus că a mers la terapie pentru a trece peste hărțuirea sexuală din lumea filmului. ”Nu eram pregătită pentru tot ce a însemnat expunere și consecințele expunerii. Am făcut psihoterapie ani de zile pentru hărțuirea sexuală din sistem, nu din afara lui. Sunt foarte mulți directori de teatru, regizori, care se pare că m-au confundat cu personajul, atât de credibilă am fost.” a spus Viorica Vodă amintind despre rolul Dianei Dobrovicescu pe care l-a primit când avea 25 de ani. Actrița era o tânără blondă de care se îndrăgostește personajul principal Ovidiu Gorea, interpretat de Mircea Diaconu.

Mamă a doi copii, pe scena Premiilor Gopo, actrița Viorica Vodă a vorbit în fața fiicei sale, în vârstă de 20 de ani, cu speranța ca atunci ”când va fi la început și își va construi o carieră, să aibă curaj, să nu-i fie rușine.” ”Noi nu am avut. Toată generația noastră am crescut cu rușine, cu pudoare” a mai spus actrița care nu l-a impresionat deloc pe Mircea Diaconu.

”La Gala Gopo s-au dat premii, lucruri incomparabil mai interesante despre subiectul despre care mă întrebați. Nu am știu nimic, atunci am aflat, de aia m-am și mirat, toată lumea m-a surprins cum mă miram. Au trecut totuși 20 de ani de atunci… Hai să vă explic cum văd eu lucrurile. Vorbim de hărțuire din clipa în care la Hollywwod a fost un succes mondial. Totul a plecat de acolo. Eu știam că asta se numește bârfă de culise, amantlâc, inclus fenomenului teatral. S-au scris cărți despre primadone care făceau carieră în felul acesta” a reacționat Mircea Diaconu, conform Fanatik.

Citește continuarea aici

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News