Legumele care ne ajută să evităm îngheţarea parbrizului iarna

O ceapă ne poate ajuta să scăpăm de un stres în plus. Ungem parbrizul cu o jumătate de ceapă roșie seara, înainte ca temperaturile să scadă semnificativ. Leguma își va face treaba.

Tot cu acest scop, putem să folosim și un cartof. Legumele conțin zahăr, iar acesta oprește procesul de înghețare. Oțetul de mere, de asemenea, previne acest proces. Oțetul se omogenizează cu apă, în cantitate egală, mai apoi se pulverizează seara pe parbriz, scrie b1.ro.

„În cazul în care lichidul lichidul de parbriz din rezervor este înghețat, cel mai bine ar fi ca șoferul să nu mai încerce să spele parbrizul pentru că va forța plomba și riscă astfel să strice motorașul. Lichidul nu se va dezgheța doar dacă motorul este pornit. Tocmai de aceea, conducătorii auto sunt sfătuiți să lase mașina timp de câteva ore într-o parcare subterană. Majoritatea mall-urilor au astfel de parcări, unele încălzite. O altă soluție ar fi ca șoferul să completeze rezervorul cu spirt și să-l lase să acționeze. Sau să completeze vasul cu apă fierbinte, în speranța că dopurile de gheață vor debloca soluția de vara”, mai transmit specialiştii, conform sursei citate.

Iată câteva detalii interesante pe care ar trebui să le cunoști, ca șofer

- Cauciucurile sunt singurul contact al tău cu solul. Amprenta cauciucului pe sol, în total, din cele patru roți, este cât o coală de hârtie A4. Astfel, calitatea cauciucului este extrem de importantă. Sub 7 grade Celsius, trebuie să schimbi cauciucurile cu unele de iarnă, iar peste 7 grade constant, cu cele de vară. Cauciucurile de iarnă, spre deosebire de cele de vară, au niște striații care acționează precum ventuzele. Așa se explică și zăpada strânsă în anvelope. Unii șoferi o curăță, neștiind că zăpadă pe zăpadă, aderența este mai mare, astfel fiind conceput și cauciucul de iarnă. Aderența depinde de multe aspecte: calitatea anvelopei, vechimea, uzura, calitatea asfaltului, condițiile meteo (ploaie, polei, zăpadă), etc. Aderența scade la 60% în momentul în care carosabilul este ud și devine zero în momentul acvaplanării. Acvaplanarea poate apărea și în cele mai neașteptate momente: când mergi pe un drum de viteză și o porțiune este acoperită cu apă (o baltă), când intri brusc într-o zonă cu ploaie torențială și nu adaptezi viteza. În acel moment, orice ai face, mașina nu va răspunde.

