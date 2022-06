Leguma de sezon cu beneficii uimitoare pentru sănătate

Vezi în articol ce beneficii uimitoare pentru sănătate are una dintre legumele de sezon.

Este de remarcat faptul că aportul nutrițional al ardeilor grași variază în funcție de culoarea lor, soiurile roșii furnizând mai mult potasiu, vitamina C și folat decât cele galbene, portocalii sau verzi. Cu toate acestea, ardeii verzi imaturi sunt semnificativ mai bogați decât cei roșii maturi, în compușii de protecție a plantelor cunoscuți sub numele de polifenoli, scrie bbcgoodfood.com.

Care sunt cele mai importante 5 beneficii pentru sănătate ale ardeiului gras?



1. Poate reduce riscul de cataractă și degenerescență maculară

Nutriția joacă un rol important în întârzierea dezvoltării pierderii vederii cauzate de vârstă. În special, doi carotenoizi numiți luteină și zeaxantină, atunci când sunt consumați în cantități suficiente, par să îmbunătățească sănătatea ochilor. Ei fac acest lucru protejând retina de deteriorarea oxidativă. Ardeiul roșu este deosebit de bogat în acești carotenoizi, precum și în alți nutrienți de protecție precum vitamina C. Numeroase studii sugerează că consumul regulat de alimente bogate în carotenoizi și în special luteina și zeaxantina, poate reduce riscul atât de cataracta, cât și de degenerescenta maculara.

2. Poate preveni anemia



O afecțiune comună în special în rândul femeilor și fetelor de vârstă reproductivă, anemia, este rezultatul lipsei de oxigen în sânge. Una dintre cele mai frecvente cauze este deficitul de fier. Ardeii grași contribuie cu cantități modeste de fier, dar sunt remarcabil de bogați în vitamina C, o jumătate de ardei furnizând până la 100 mg. Acest lucru este semnificativ deoarece vitamina C crește absorbția fierului în intestin și numeroase studii confirmă că dietele bogate în fructe și legume bogate în vitamina C au ca rezultat o absorbție mai mare a fierului. Ardeii grași ajută și mai mult, deoarece conțin vitamina B6, care este necesară pentru a produce hemoglobină, proteina care transportă oxigenul în corp.

3. Poate proteja împotriva anumitor boli cronice



Ardeii grași sunt bogați în antioxidanți, care sunt asociați cu o sănătate mai bună și protecție împotriva afecțiunilor precum bolile de inimă și cancerul. De exemplu, ardeii sunt deosebit de bogați în vitamine antioxidante, inclusiv vitaminele C, E si beta-caroten. De asemenea, furnizează cantități generoase de polifenoli, acești compuși vegetali protectori includ luteina, quercetina și capsantina, acestea din urmă fiind deosebit de bogate în ardeiul roșu copt. Având o putere antioxidantă, ardeii oferă o capacitate antiinflamatoare puternică și este probabil să scadă riscul de boli cronice. Din păcate, până în prezent lipsesc studiile la scară largă care să analizeze în mod specific la consumul de ardei gras asupra incidenței bolilor cronice.

4. Poate întârzia pierderea memoriei legate de vârstă



Descoperiri interesante din studiile pe animale sugerează că consumul de ardei gras poate fi eficient în prevenirea pierderii memoriei la cei cu Alzheimer. Compușii din ardeii copți par să inhibe o enzimă care eliberează proteine ​​​​amiloide - acestea sunt proteinele responsabile pentru acumularea în jurul fibrelor nervoase și contribuie la riscul de Alzheimer. Cercetările ulterioare sugerează că, probabil, mulți compuși vegetali din ardei, inclusiv fenoli, carotenoizi și flavonoide, ar putea fi responsabili pentru aceste descoperiri.

5. Poate scădea nivelul zahărului din sânge



Studiile pe animale sugerează că ardeiul gras ajută la gestionarea zahărului din sânge. Cu toate acestea, deși mulți experți susțin că polifenolii, găsiți în plante precum ardeii, au o influență benefică asupra zahărului din sânge și par să contribuie la reducerea riscului de diabet, sunt necesare mai multe studii pe oameni.

