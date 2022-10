Legea pensiilor, modificare adoptată tacit de Senat: Cine se mai poate pensiona la 40 sau 45 de ani

Modificarea vine pentru a elimina o inechitate din Legea pensiilor. Proiectul adoptat tacit de Senat prevede ca și dansatorii ori soliștii de balet să poată ieși la pensie în aceleași condiții precum balerinii sau acrobații, respectiv dacă îndeplinesc condiția stagiului de cotizare minim, chiar și înainte de împlinirea vârstei de 50 de ani, scrie avocatnet.ro.

Proiectul a trecut tacit pentru că a fost depășit termenul de dezbatere și aprobare în Senat, ceea ce va fi constatat formal în ședința senatorilor, ca mai apoi documentul să plece la Camera Deputaților, care este și decizională în acest caz. Practic, deputații au ultimul cuvânt, votul decisiv.

Dacă se va merge până la capăt cu această modificare, dansatorii și soliștii de balet se vor pensiona în aceleași condiții ca balerinii și acrobații. Aceștia din urmă se pot pensiona din timp, cu anumite condiții: vârsta să nu fie mai mică de 40 de ani pentru femei și 45 de ani pentru bărbați. Cu excepția acestora, vârsta standard de pensionare în domeniul artistic - prevăzut că are condiții speciale de muncă - este de 50 de ani, mai arată sursa citată.

În plus, de vârsta minimă de pensionare pot beneficia cei care au cotizat 20 de ani în locuri de muncă din domeniul artistic, pentru care reducerea vârstei standard de pensionare este de 15 ani.

În condițiile speciale de muncă, se încadrează următoarele locuri de muncă: dansator, jongler, clovn, călăreț de circ, dresor de animale sălbatice, solist vocal de operă și de operetă, instrumentist la instrumente de suflat și cascador.

Inițiatorii consideră că măsura e absolut necesară, “având în vedere statisticile care relevă faptul că, după vârsta de 40 de ani, condiţia fizică, inclusiv musculatura dansatorilor şi soliştilor balet, este deteriorată, fără a mai putea face faţă prezentării spectacolelor la un nivel artistic de înaltă calitate sau de mai lungă durată şi faptul că în rândul salariaţilor dansatori din instituţiile de profil se constată că, după vârsta de 45 de ani, aceştia se află cel puţin opt luni din an în concedii medicale sau pe tratamente de recuperare a problemelor la ligamente şi fracturilor”, conform sursei citate.





Majorarea pensiilor și a vârstei de pensionare: Anunțul făcut de ministrul Muncii, Marius Budăi

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a intervenit la România TV pentru a clarifica anumite detalii despre majorarea pensiilor, despre modificarea vârstei de pensionare cât și despre majorarea salariului minim.

Cu cât vor crește pensiile de la 1 ianuarie 2023?

”Noi, PSD, care am avut propunerea pentru o majorare cu cel puțin 10%, suntem extrem de bine ancorați în realitate, de aceea am și propus această majorare și de salarii minime și de pensii. Am fundament această propunere de o majorare de minim 10% obligatoriu de la 1 ianuarie 2023. Eu cunosc viața bunicilor și părinților noștri și nu îmi voi permite să mă lansez în nici un fel de speculații decât atunci când coaliția politică care susține acest guvern va avea decizia finală luată. Cert este că va fi o majorare de cel puțin 10%”, a declarat ministrul Muncii, Marius Budăi.

Referitor la o majorare a pensiilor cu cel puțin 15%, varianța majorării pensiilor lansată de către premierul României, ministrul Muncii a adăugat: ”Noi am spus cel puțin 10%. Eu nu îmi permit nici la televizor, nici nicăieri să mă lansez într-o licitație de procente”, a spus ministrul Budăi. Citește continuarea aici

