Majorarea pensiilor și a vârstei de pensionare: Anunț de ultimă oră făcut de ministrul Muncii, Marius Budai

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a intervenit la România TV pentru a clarifica anumite detalii despre majorarea pensiilor, despre modificarea vârstei de pensionare cât și despre majorarea salariului minim.

Cu cât vor crește pensiile de la 1 ianuarie 2023?

”Noi, PSD, care am avut propunerea pentru o majorare cu cel puțin 10%, suntem extrem de bine ancorați în realitate, de aceea am și propus această majorare și de salarii minime și de pensii. Am fundament această propunere de o majorare de minim 10% obligatoriu de la 1 ianuarie 2023. Eu cunosc viața bunicilor și părinților noștri și nu îmi voi permite să mă lansez în nici un fel de speculații decât atunci când coaliția politică care susține acest guvern va avea decizia finală luată. Cert este că va fi o majorare de cel puțin 10%”, a declarat ministrul Muncii, Marius Budăi.

Referitor la o majorare a pensiilor cu cel puțin 15%, varianța majorării pensiilor lansată de către premierul României, ministrul Muncii a adăugat: ”Noi am spus cel puțin 10%. Eu nu îmi permit nici la televizor, nici nicăieri să mă lansez într-o licitație de procente”, a spus ministrul Budăi.

Sunt bani pentru majorarea pensiilor?

Întrebat dacă sunt bani pentru a acoperi această cheltuială a statului român materializată prin creșterea pensiilor, ministrul Muncii a subliniat:

”Noi trebuie să gândim o sprijinire echilibrată atât a economiei cât și a măsurilor sociale pentru că nu vrem să ajungem în postura în care să transformăm mai binele în dușmanul binelui. Recent, prin Minister, am accesat încă 57 de milioane de euro care vor veni în sprijinul mediului de afaceri pentru a apăra locurile de muncă. Suntem extrem de atenți la evoluția cifrelor. Când am făcut acea propunere, ea a fost fundamentată din punct de vedere economic”, a declarat Marius Budăi.

Ce se va întâmpla cu vârsta de pensionare

Întrebat dacă există vreo posibilitate creată de o potențială presiune de la Bruxelles pentru a majora vârsta de pensionare, ministrul Muncii a declarat:

”Am spus foarte clar: nu voi susține o majorare a vârstei de pensionare. Am susținerea PSD aici și președintele Marcel Ciolacu are aceeași părere: nu susținem o majorare a vârstei de pensionare. Nu există nici un fel de presiune. Tratatele UE spun foarte clar că statul membru are independența în a-și hotărâ politicile sociale. Noi, în România, trebuie să creștem speranța de viață și abia apoi putem face un plan. Deocamdată trebuie să lucrăm la nivelul de trai și la speranța de viață”, a concluzionat ministrul Muncii, Marius Budăi.

Majorări de salarii și alocații?

”Am spus foarte clar și am avut o propunere de majorare a salariului minim până la 3000 de lei cu 200 de lei netaxați de către stat din interiorul celor 3000”, a subliniat ministrul Muncii.

Referitor la o majorare de alocații, ministrul a spus: ”Nu mă puneți să fac supoziții sau ce ne dorim ci, când avem măsuri de aplicat, să aplicăm și să le punem în implementare”, a concluzionat Marius Budăi, ministrul Muncii.

