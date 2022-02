Legea pensiilor. Budăi: Am spus foarte clar în programul de guvernare, nu ne asumăm o schimbare!

Marius Budăi, ministrul Muncii, a declarat luni că în programul de guvernare al coaliţiei se spune foarte clar că aceasta nu îşi asumă o schimbare a legii pensiilor, ci, dacă este cazul, va îmbunătăţi actualul cadru legislativ.

”Eu am spus foarte clar că atunci când în coaliţie vom lua o decizie, decizia va fi extrem de clară şi asumată în coaliţie, Guvernul o va pune în practică şi transparent o voi face publică. (...) Este grija continuă a coaliţiei pentru a îmbunătăţi viaţa seniorilor şi în acest sens lucrăm. Când vom avea alte detalii, vă comunicăm”, a spus Budăi despre simulările făcute la minister pentru o nouă creştere a pensiilor, în această toamnă, așa cum a afirmat președintele Casei Naționale de Pensii.

Cât privește o altă variantă a Legii Pensiilor, ministrul Budăi a afirmat că ”se lucrează în acest moment cu Banca Mondială să semnăm acel acord asumat prin PNRR pentru consultanţă, în vederea, ştiu eu, verificării, elaborării unei alte legi a pensiilor. Noi am spus foarte clar în programul de guvernare că nu ne asumăm o schimbare a legii pensiilor, ci dacă este cazul o îmbunătăţire a actualului cadru legislativ”, a mai spus Marius Budăi, la Palatul Parlamentului.





Ministrul Fondurilor Europene spune că românii care decid să muncească şi după 65 de ani vor primi pentru fiecare an lucrat puncte în plus la pensie.

”Pentru fiecare an pe care îl stai în câmpul muncii, peste 65 de ani, primești puncte în plus de pensie și atunci ai toată motivația să rămâi. Această lege este noua lege a pensiilor la care lucrează domnul Budăi.

Trebuie să te uiți la fiecare persoană, poate mai sunt persoane care nu pot să mai muncească până la 70 de ani, dar poate sunt altele care pot să muncească și își doresc să muncească până la 70 de ani. Nu trebuie să îl oprești să facă lucrul acesta și trebuie să îi dai posibilitatea să facă asta. Va avea un plus la pensie, pentru că pe fiecare an pe care îl muncește va avea o contribuție în plus la sistem și atunci când va ieși la pensie va beneficia de o pensie mai mare”, a spus Dan Vîlceanu la Antena 3.

Vârsta de pensionare este de 65 de ani, la bărbați, respectiv de 61 de ani și 6 luni, la femei

Potrivit legislației în vigoare, în prezent vârsta standard de pensionare pentru bărbați este de 65 de ani, iar pentru femei de 61 de ani și 6 luni și crește eșalonat până în 2030, la 63 de ani. Cât privește stagiul minim de cotizare, acesta este de 15 ani, atât pentru bărbați, cât și femei, în timp ce stagiul maxim de cotizare este de 35 de ani.

