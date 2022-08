Lecțiile lui Jupiter retrograd. Previziuni tari pentru Gemeni, Berbec, Taur, Rac, Leu, Scorpion, Balanță, Săgetător, Pești

Jupiter rămâne retrograd în semnul Berbecului până pe 28 octombrie. Avem suficient timp la dispoziție să fim atenți la ce ocazii ni se vor reactiva, ce transformări am putea face, ce șanse reapar în fața ochilor noștri.

Una dintre lecțiile lui Jupiter, ne spune astrologul Daniela Simulescu, este să avem grijă ce ne dorim, căci s-ar putea să nu ne placă. Un alt element căruia ar trebui să-i acordăm mai multă atenție este cel al dorințelor, ne-am dorit autentic de pe 11 mai încoace, chiar asta e ceea ce vrem cu adevărat? Sau pur și simplu am văzut la alții și am zis apoi că am vrea și noi? E momentul să ne reevaluăm dorințele, să începem să ne cunoaștem mai bine. Care e glasul care ne atrage?

Ce glas îmbie zodiile în perioada retrogradării lui Jupiter, până pe 28 octombrie?

Berbec/ Ascendent în Berbec

Glasul autenticității

De judecata proprie, de aceea trebuie să vă temeți, de mintea voastră, dacă ați fost prea expansiv, dacă ați exagerat și unde anume, asta va trebui să clarificați cu voi înșivă, trebuie să vă ajustați comportamentul și să nu mai considerați că tot ce zboară se mănâncă. Să faceți diferența între ceea ce vă doriți și de ce aveți nevoie cu adevărat, cum anume puteți construi autentic. E o perioadă excelentă de a înțelege cine ești și ce dorești, de a face schimbări importante și de a lansa proiecte noi, căci lui Jupiter în semnul Berbecului îi plac tare mult începuturile.

Taur/ Ascendent în Taur

Glasul schimbării

Nu îți place să faci nimic în lipsa unui plan bine pus la punct. În 2022 te vei surprinde chiar și pe tine. Vei lua decizii pe ultima sută de metri, te vei alia cu persoane pe care nu le-ai fi considerat demne altădată, vei mai renunța la ideile fixe. Vei ajusta totul din mers. De fapt, noțiunea de compromis va căpăta alt sens. Pierderile pe care le-ai avut ar trebui să te pună pe gânduri și să te facă să înțelegi că s-ar putea ca doar tu să fii de vină pentru ele. Ar fi cazul să începi să construiești diferit, căci anul viitor Jupiter va intra în semnul Taurului, iar aceasta e o etapă de pregătire.

Gemeni/ Ascendent în Gemeni

Glasul acțiunii și al rostului

Cu Jupiter în casa a 11-a de pe 11 mai încoace, ați cunoscut oameni, ați mers la evenimente, ați fost expuși, dar ați și ajuns la anumite concluzii? De ce ați investiți atât de mult în ceilalți? Ce anume vă lipsește? Încrederea, puterea interioară? Poate că cercul vostru imens de prieteni ar trebui să sufere niște modificări. Jupiter în zona grupurilor și a prietenilor până pe 28 octombrie va mai aduce noi oameni în viața ta, meniți să te scoată din zona de confort, să îți arate o altă lume. De asemenea, vei avea acces la unele evenimente pe sufletul tău. Dorința de studiu și de a călători se va menține. Dar Saturn vrea să faci lucrurile cu sens.

