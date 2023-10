Lazăr Gigel, expert în prevenirea antidrog, cere explicații după CSAT și discuțiile privind drogurile

„Stimate domnule presedinte Klaus Iohannis,

Stimate domnule prim-ministru Marcel Ciolacu,

Stimate domnule viceprim-ministru Cătălin Predoiu,

In atentia d-nei director al Agentiei Nationale Antidrog - Ramona Dabija,

Pentru Federatia Neguvernamentala Antidrog este o supriza ca la nivelul CSAT nu se cunoaste legislatia antidrog, legislatie adoptata de Guvernul Romaniei prin H.G.Comitetul propus este deja stipulat in Strategia Nationala Antidrog ( Consiliul Consultativ) si secretariatul este gestionat de Agenția Națională Antidrog - obiectiv 11 coordonare.

Va rugam sa ne comunicati care este diferenta dintre propunerea CSAT de Comitet de lucru si existenta in fapt a acestui Comitet prin legislatia existenta (Consiliul Consultativ). Avem convingerea ca pentru intalnirea CSAT de astazi 12.10.2023 au lucrat o serie de consilieri din toate institutiile a caror reprezentanti fac parte in CSAT si opinam ca nu au citit legislatia in vigoare. Este impardonabil pentru o tara membra UE si NATO sa se intample asa ceva. Sa intelegem ca se trateaza problema consumului si traficului cu superficialitate?

CSAT in calitate de organizator a solicitat punct de vedere Agentiei Nationale Antidrog ce este coordonatorul national al politicilor antidrog? Si daca da, sa intelegem ca nu vi s-a comunicat la nivel de CSAT ca acest Comitet exista? Opinam ca nici dupa 16 ani de cand va invederam situatia reala a consumului speta este tratata cu ignoranta, politic de moment si spre satisfactia dealarilor ce isi vad afacerile inflorind. Privesc ca cel mai "batran: militant cu mult regret decizia CSAT asa cum peste 1 milion de parinti o privesc. FNA asteapta precizari clare si punctuale la ideea Comitetului... Cu consideratie”, a transmis Lazăr Gigel.

Consumul de droguri şi alte substanţe stupefiante prejudiciază valorile de securitate naţională prevăzute de Constituţie şi legislaţia în domeniul securităţii naţionale, au subliniat joi membrii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.



Potrivit CSAT, consumul de droguri afectează „ordinea de drept şi climatul de exercitare neîngrădită a drepturilor, a libertăţilor şi a îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor".



„Gestionarea fenomenului prevenirii şi combaterii consumului de droguri în rândul tinerilor şi al elevilor, inclusiv tratamentul de specialitate, reabilitarea, reintegrarea socială şi recuperarea, presupune un efort naţional conjugat, multidisciplinar, cu implicarea instituţiilor din arcul guvernamental, a serviciilor de informaţii, a structurilor Ministerului Public, a autorităţilor locale şi a societăţii civile. Nu în ultimul rând, familia consumatorilor este deosebit de importantă şi are un rol esenţial în acest proces complex", se arată într-un comunicat transmis de Administraţia Prezidenţială, la finalul şedinţei CSAT.



Astfel, membrii CSAT au decis constituirea unui grup de lucru interinstituţional format din secretari de stat, nominalizaţi de către Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, reprezentanţi ai Serviciului Român de Informaţii, procurori desemnaţi de către Ministerul Public şi specialişti din instituţiile angrenate, sub coordonarea Guvernului României.



Grupul de lucru va elabora un plan comun de acţiune, aprobat la nivelul conducerii instituţiilor menţionate, care va cuprinde obiectivele, măsurile de ordin general şi particular, sarcinile şi responsabilităţile concrete în scopul prevenirii şi al combaterii eficiente a riscurilor generate de traficul şi consumul de droguri la adresa siguranţei individuale şi colective, potrivit competenţelor care revin fiecărei instituţii participante.



La nivel judeţean, vor fi constituite grupuri de lucru operaţionale, formate din specialişti şi experţi desemnaţi de către celelalte instituţii responsabile.



Pentru transpunerea în practică a planului de acţiune, Guvernul României va adopta măsuri concrete pentru „consolidarea autorităţilor care sunt direct responsabile de combaterea unor fenomene infracţionale grave, printre care şi traficul şi consumul de droguri".



Printre aceste măsuri se numără analizarea cadrului legislativ care vizează traficul şi consumul de droguri, garantarea unui cadru instituţional sanitar care să asigure extinderea accesului la tratament şi la serviciile pentru recuperare şi implementarea Planului Naţional Cadru de Acţiune privind siguranţa şcolară, precum şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale în domeniul drogurilor 2022 - 2026.

