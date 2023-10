Lazăr Gigel, expert în prevenirea antidrog, apel pentru Iohannis înainte de CSAT: Nu ratați șansa de a face bine comunităților din cauza vanităților politice

Lazăr Gigel, expert în prevenirea antidrog, a transmis un mesaj privind CSAT.

„Cu referire la Consiliul Supream de Aparare a Tarii (CSAT), Presedintele Romaniei dl. Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu, ministrul sanatatii dl. Alexandru Rafila, ministrul afacerilor interne dl. Cătălin Predoiu trebuie sa inteleaga ca prevenirea, evaluarea, consilierea, tratarea si reinsertia impune existenta unei Agentii Nationale Antidrog.

Centrele de tratament, nu in spital, pe la sectii de psihiatrie, recuperarea postcura facuta de specialisti, programe speciale de reinsertie si asta se poate realiza prin 8 centre regionale, iar spatiile pot fi transferate de la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse ce are tabere aflate in diferite stadii de degradare si intr-o procedura de urgenta pot fi reabilitate si adaptate unui centru de consiliere si tratament.

Romania are o mare problema privind specialisti in domeniu, putine ong-uri specializate. NU ratati sansa de a face bine comunitatilor din cauza vanitatilor politice. Daca se va merge iar pe segmentarea sistemului antidrog (prevenirea la o institutie, consilierea la alta si tratarea la alta), rezultatele vor fi aceleasi ca si pana acum.

Nu axarea doar pe tratarea celor dependenti rezolva problema, nu doar consolidarea combaterii traficului si tratarea dependentilor solutioneaza lucrurile. Componenta de grupuri vulnerabile este cheia reducerii cererii si ofertei de droguri. Se impun investitii majore in programele de educare, constientizare, alternative si informare.

Doar asa tinerii vor constientiza riscurile asociate consumului. Este demonstrat din practica ca doar masurile coercitive impotriva placerii consumului nu a dat rezultate”, a scris Lazăr Gigel pe Facebook.

După tragedia de la mare unde Vlad, șoferul drogat, a secerat, cu mașina, doi tineri, a venit întrebarea firească: Ce se poate face astfel încât astfel de evenimente să nu se mai repete? Cum facem să reducem consumul de droguri?

Pentru a afla ce părere au cititorii DC News, am lansat un sondaj - „Credeți că trebuie reorganizat sistemul antidrog din România?”, iar numărul celor care ne-au răspuns a fost foarte mare, dovadă că tema este de interes maxim. Oamenii nu vor ca astfel de tragedii să se mai repete. La întrebarea din sondaj au răspuns 34.587 dintre cititorii DC News.

DA 80,8% (27.737)

NU 19,2% (6.580)

